Un gran logro que quizás haya pasado desapercibido en el deporte en general o que no se le ha dado su merecida relevancia, fue el que tuvieron los atletas de Baja California durante las pruebas de Atletismo en el Nacional Conade celebrado en Hermosillo, Sonora durante los días 22 al 30 de junio. A pesar del calor y que el evento se suspendió un día por las fuertes lluvias y vientos, los atletas de la Baja ganaron un total de 50 medallas, incluyendo 19 de oro, 18 de plata y 13 de bronce, para quedar en lo más alto del medallero superando a Sonora que tuvo un total de 37 y a Nuevo León con 35 dentro de los tres primeros.

Se compitieron en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23, varonil y femenil. Notable es que la mayoría de las medallas (21), se obtuvieron en las pruebas de lanzamientos. De sobra es sabido el gran nivel de Baja en esas pruebas desde hace ya varios años, cuando los entrenadores cubanos Miguel Portal (que en paz descanse) y Carlos Bernal forjaban campeones, ahora Yahir Álvarez y María Castro Chongo, se encargan entre otros, de mantener ese nivel.

Pero también se ganaron medallas en la pista, en especial en velocidad y las vallas (12), también en los saltos (10) y se dominaron en las pruebas combinadas. Un resultado que se da gracias al trabajo, a la preparación y dedicación de los atletas en los diferentes municipios de Baja California, claro con el respaldo y guía de excelentes entrenadores como Zinnia Garaysar e Isaac Valdez en Ensenada, o Gerson López, Carlos Cruz y Marco Domínguez en Tijuana o Julio Pérez y Jorge Zunno en Mexicali, solo por mencionar algunos.

Renglón aparte está la gran velocista Itzia Karen Mejía con su entrenador Mike Hernández o la única medallista en Medio Fondo, Diana Magaña con el entrenador Jorge Montes en Tijuana.

Entre los medallistas de la Baja destacaron con dos oros; Néstor QuIntana en 80 mts y 150 mts sub 16, y Guillermo López en Bala y Disco sub 20, con oro y plata; Anapaula Pollorena en Altura y Longitud sub 20, Jesús Magaña en Disco y Bala sub 18, y Marón Ibarra en Bala y Jabalina sub 16.

Otros destacados son Maximiliano Núñez con tres platas en 110 y 400 vallas además del relevo 4x400 sub 18, Itzia Karen Mejía con dos platas y un bronce en 100 mts, 200 mts y relevo 4x100 sub 18, Isaac Torres con 2 platas en Disco y Martillo Sub 16 y Karla Nava, plata y bronce en Disco y Bala sub 16.

En las pruebas combinadas 4 atletas de Baja dominaron la competencia ganando el oro, ellos fueron Antonio Gómez en el Decatlón sub 23, Pablo Cesar Vargas en Decatlón sub 20, Guillermo Rodríguez en el Decatlón sub 18 y Stephania Miranda en Heptatlón sub 18. Notable fueron los récords del evento impuestos por María Natalia Ríos en la Garrocha sub 20 con una marca de 3.62m y por Frida Verduzco en el Martillo sub 18 lanzando a 63.86m.

Pero hubo más medallistas que pusieron muy en alto al Estado de Baja California en el atletismo nacional. En la página web “Yo también corro en Tijuana” podrán ver la relación de todos los ganadores de medallas…algo digno de resaltar.