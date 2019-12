5 tendencias en marketing para el 2020

Todo diciembre recibí newsletters, estudios y análisis sobre tendencias de mil temas. Dedicarme a la Investigación de Mercados me permite tener acceso a mucha información interesante y reflexionarla.

Marketing es una disciplina que está constantemente cambiando y adaptándose por el solo hecho de estar ligada íntimamente al comportamiento del consumidor; si el consumidor gusta de X cosa entonces el marketing se moverá al campo de batalla de X, si el consumidor prefiere Y entonces el marketing se moverá a Y y así constantemente.

Para conocer las tendencias del marketing primero hay que conocer las tendencias y comportamiento de los consumidores y hoy te comparto 5 de ellas que seguramente te ayudarán a comprender mejor a tu mercado y ejecutar mejores estrategias para tu negocio.

1.- Todo es experiencia. Está demostrado que los clientes pagan más cuando perciben que hay más valor en lo que reciben. Es momento de poner en prueba el talento y creatividad que tanto decimos los mexicanos tener y generar experiencias agradables durante todo el momento en que los clientes entran en contacto con nuestra marca o tienda. Esto va desde una página web ágil y personalizada, hasta una tienda con aparadores bien decorados, con atención amable y con un proceso de compra rápido, siempre dispuestos a dar ese “plus” para que el cliente se vaya contento.

2.- El contenido es y seguirá siendo el Rey. Hacer una campaña publicitaria no es ninguna ciencia oculta, cada vez son más fáciles los procedimientos para montar una en redes sociales, sin embargo, el reto se complica a la hora de generar contenidos, frases, imágenes de impacto y mensajes capaces de captar la atención de los consumidores.

3.- Influencers y más influencers. Otro mecanismo de comunicar es llegando a personas con muchos seguidores y que dedican su tiempo a compartir y comentar sobre ciertos temas como tecnología, viajes, etc. Hay 6 tipos de influencers: Los Nano-influencers entre 1K y 10K followers, los Micro-influencers entre 10K y 50K, los Influencers entre 50K y 100K, los Macro-Influencers entre 100K y 1M, los Mega-Influencers entre 1M y 5M, y las Celebrities con más de 5 millones de followers.

4.- Datos, datos y más datos. La información siempre ha sido de gran valor y hoy en día se confirma esta idea. Ten abiertos todos tus canales de comunicación para escuchar al cliente, conocer sus opiniones y leer sus comentarios en redes sociales. Toda queja, dato o comentario de un cliente es un consejo que vale oro.

5.- Inteligencia artificial. Llegó el año de los bots automatizados con rostro humano, de las preguntas interactivas con respuestas inmediatas, de los buzones inteligentes en donde toda la información del cliente queda centralizada en un solo lugar para agilizar trámites o compras.

El futuro me encanta, me intriga, me despierta interés pues es el lugar a donde todos vamos. No desperdicies mucho tiempo en analizar el pasado, haz lo suficiente como para comprender tus errores y dedícale todo a cerrar esta década que termina y abrir con ilusión una nueva etapa para ti y tus proyectos. ¡Feliz Año, mucha salud y muchos retos! Gracias por leerme de vez en cuando y que Dios nos bendiga a todos en este 2020 que inicia.