5 mitos del marketing On line

Lo que se dice, lo que se cree ¿que tanto anda rodando por internet?, la verdad es que el tema digital es prácticamente ‘nuevo’ ¿usted se acuerda cuando empezó todo esto? a ver… vamos sacando cuentas ¿hace cuánto usted tiene Facebook? ¡es más! acuérdese cuando salió BlackBerry ¿cuándo fué? Ahora bien, hay muchos -que yo conozco- que se dicen así mismos “expertos” hay quien se refiere a ellos como “gurús” y yo tengo conflicto con eso, porque mire… para ser ‘experto’ según algunos estudios, tiene uno que dedicarse a eso 10 años por lo menos, supongamos que ya todo este tema del marketing digital los cumplió, ok, está bien...pero, cambia todos los días, lo que hoy funciona, mañana no; los que nos dedicamos al tema, todos los días estamos consultando blogs, buscando información, probando herramientas nuevas, cuando le digo todos los días es TODOS los días, literal. Por eso si me ve por ahí con mi celular en la mano, ya sabe que me estoy actualizando.

Ahora bien, en estos últimos 12 años que tengo en el mundo del marketing digital (y otros 12 en el marketing off line, súmele y cuando me salude dígame cuán joven me veo, gracias) he visto de todo, eso me da un panorama bastante amplio para contarle la verdad sobre 5 mitos:

1.- No necesito sitio web. Tu sitio web es tu oficina en internet, hoy en día ahí están nuestros clientes actuales y potenciales, buscando, opinando, relacionándose, si no estás en internet NO EXISTES, tener una página de Facebook no es suficiente porque no es de usted, es de Zuckerberg.

2.- Las redes sociales son gratis. No, en el sentido estricto de negocios, si usted quiere crear una audiencia definitivamente tiene que invertir.

3.- Puedo publicar todo sobre mi producto. No ¡por dios no! si usted solo entra a las redes sociales a anunciar su última promoción no le extrañe que lo den de baja o lo pongan en silencio. Usted no va a una reunión a gritarle a todo mundo que está al 2x1 ¿cierto? entonces no lo haga en redes sociales. Ahí se conversa, se construyen relaciones para después monetizarlas.

4.- Más seguidores es sinónimo de éxito. Yo prefiero 100 que me hagan caso, que un millón que me ignoren, piense en eso.

5.- Puedo borrar los comentarios negativos. No es lo mas recomendable, primero porque un comentario negativo (siempre y cuando no sea un insulto) es una oportunidad para mejorar, lo ideal es atender a ese usuario y pedirle contactar en privado para resolverlo.

Puedo seguir enumerando mitos, la experiencia me ha dado respuestas y por eso ando por la vida repartiendo.

La semana que entra le menciono otros 5, espero que le sirvan. Búsqueme en mis redes sociales y platiquemos @MarcelaMexia

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.