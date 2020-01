40 años en los escenarios. Parte 2

Era el año del Mundial de Futbol México 86 y Yuri sonaba en la radio con su material “Un corazón herido”, el primer sencillo fue “Es ella más que yo” y los verdaderos fans de la jarocha recordarán que el video de este tema fue realizado (en parte) en la Laguna Salada de Mexicali. Los productores de este clip fueron su entonces esposo Fernando Iriarte y su suegra Maxine Woodside, mejor conocida como “La reina de la radio”.

Una de sus producciones más exitosas fue “Aire” que contenía los éxitos “Qué te pasa”, “Cuando baja la marea” y “Amores clandestinos”, fue el inicio de una transformación muy significativa en la carrera de la cantante, quien se consolidó como una de las mejores intérpretes de nuestro país.

Las ventas millonarias de sus LPs y cassettes continuaban, mientras dejaba atrás su relación con EMI Music, para firmar contrato con Sony Music en 1988, lanzando al mercado “Isla del sol”, del que escuchamos canciones como “Hombres al borde de un ataque de celos”, ahí en el video, aparece Kalimba muy pequeñito, también le siguieron otros grandes hits como “No puedo más”, “Imposible amarte como yo” y “Hola”. La carrera de Yuri era imparable en ese año.

Un año después lanzaron una de las producciones que no alcanzaron el éxito de las anteriores, y me refiero a “Sui géneris” que contenía temas como “Me tienes que querer”, sin duda un gran tema, pero no logró la popularidad esperada, también pertenecen a este álbum “Fascinación” y “Embrujada”. Esta ha sido una de las peores portadas de discos que ha tenido la cantante.

Arrancaba la década de los noventa, surgían nuevas estrellas juveniles e iniciaba la etapa de madurez para la veracruzana, es por ello que en marzo de 1990 salió a luz el disco “Soy libre”, el cual obtuvo discos de oro y platino, por temas como “Quién eres tú”, “El apagón”, “Todo mi corazón” y “Sabes lo que pasa”. Con esta producción se le comparó mucho con Madonna, ya que aparecía en los escenarios con vestuario más sugestivo y con muchos bailarines.

En 1992 decidió cambiar de look de cabello rubio a pelirroja, pero el público no aceptó el cambio y quizá eso contribuyó a que su vinilo “Obsesiones” no fuera el éxito al que estaba acostumbraba. De este producto escuchamos “Así es la vida”, “Decir adiós” y “Poligamia”. También realizó un dueto con el salsero Luis Enrique para la canción “Química perfecta”, pero no lograron conquistar a su público.

Un año después conocimos “Nueva era” y de ahí surge uno de sus temas clásicos y que no puede faltar en sus conciertos, y hablo de “Detrás de mi ventana”, de la autoría de Ricardo Arjona. Fue un gran acierto por parte de la disquera y de nueva cuenta, sus temas se colocaron en los primeros lugares en las listas de popularidad de México y América Latina.

“Reencuentros” fue un disco de grandes éxitos e incluía el tema “Volver a empezar”, tema de la telenovela que protagonizó en 1994 junto al boricua Chayanne, la historia duró casi un año al aire por Televisa. La cantante se divirtió mucho durante las grabaciones, a pesar del cansancio físico, ya que realizaba muchas presentaciones y palenques por toda la República.

Muchas gracias por su espacio y recuerden siempre confiar en el tiempo, regalénme un like en Facebook: Daniel de la Torre Comunicador y en Instagram estoy como baccodelatorre. La próxima semana la parte 3 de esta gran estrella mexicana, que tengan un excelente fin de semana.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución