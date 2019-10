30 años de reinado

Hablar de Maxine Woodside es reconocer el trabajo de tantos años en la industria del espectáculo. Uno de los programas de radio más exitosos a nivel nacional está cumpliendo 30 años al aire y eso es digno de felicitación.

Empezó como reportera en Televisa y en octubre de 1989 presentó a Radio Fórmula el proyecto “Todo para la mujer”, el cual sería conducido por Alfredo Palacios, famoso estilista de la década de los 80, pero minutos antes de entrar al aire, Maxine recibe la noticia de que Palacios no podría conducir el programa por las exclusividades que existían en esa época. Es por eso que la comunicadora “entró al quite” y de ahí ya no paró, siendo tres décadas de éxitos.

Les cuento que el primer programa que escuché de ella fue hace 20 años, mientras estaba en un curso de Periodismo en EL IMPARCIAL de Hermosillo, Sonora. El entonces editor de la sección de espectáculos, Manuel Borbón, me sugirió que para estar enterado del medio del espectáculo, era necesario escucharla y a partir de entonces, soy su fiel radioescucha.

La también llamada “Reina de la radio” maneja un formato clásico de conducción, con notas, entrevistas y opiniones muy personales, los cuales, en su momento no fueron bien recibidos por los artistas nacionales, por lo que hasta vetos y demandas tuvo que enfrentar. Pero eso lejos de perjudicar al proyecto, le dio más proyección e interés por parte de los radioescuchas.

El éxito del programa radica también en el grupo de conductores que acompaña a Woodside, como Ana María Alvarado, quien lleva 28 años al aire y la hemos visto durante muchos años en Azteca y actualmente en las secciones de la farándula de “Sale el sol” por Imagen TV.

También pasaron por dicha emisión Juan José Origel, Fabián Lavalle, Verónica Gallardo, Alex Kaffie, Isabel Lascurain y quienes permanecen son Héctor Carrillo, Marco Antonio Silva, Tere Soto y Pey Garza, quien se unió recientemente al grupo de colaboradores.

“Todo para la mujer” es uno de los programas de radio y televisión más exitosos de nuestro país.

Además la amplia trayectoria de la conductora titular hace que mantenga un público cautivo por tantos y niveles de audiencia elevados.

La credibilidad también es otro de los factores de éxito, ya que la mayoría de los artistas nacionales e internacionales le tienen aprecio y acuden a su cabina para ser entrevistados. Además de que es un gran medio de proyección, sin duda alguna.

Les deseo muchos años más de triunfos y que sigan entreteniendo a su público mexicano y de Estados Unidos.

Un gran logro para la comunicadora y todo su equipo de producción.

El programa lo pueden escuchar en las ondas hertzianas a través de Radio Fórmula 950 AM en Tijuana y San Diego, California.

El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución