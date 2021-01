Ha quedado atrás el 2020, año que pasará a la historia por la pandemia. Hago votos porque juntos hagamos lo que se debe, apoyar a quienes se están jugando la vida en el sector salud cuidándonos, utilizando el cubrebocas, siendo prudentes; ellos están cansados y los casos van en aumento, nuestro agradecimiento debe ser infinito.

Me aterra saberme en un país en el que el gobierno a todas luces no ha mostrado capacidad para gobernar, no, no se trata de defender el pasado, al diablo con el argumento estúpido del presidente de que los que lo criticamos estamos en contra de él y su movimiento.

La confianza en nuestro país se vino abajo desde la estulticia de la cancelación del aeropuerto, Baja California es claro ejemplo de que el estado de derecho les importa un bledo, es una pena ver al gobierno estatal y municipal no defender abiertamente y ser cómplices a modo de la cancelación del proyecto de inversión más grande que se tenga memoria en nuestro estado.

En el combate a la corrupción y en la inseguridad no hay avance alguno, ahora en Sonora tendrán que pagar las consecuencias de la sinrazón al tener como candidato a gobernador a quien juró que en un año el país sería otro. La cancelación de la reforma educativa fue un crimen, no es cierto la tontería de que la misma era laboral, nadie, ningún maestro podía ser despedido, si después de cursos de capacitación no aprobaba un examen de lo que “debería de enseñar”, se tenía 3 oportunidades de hacerlo; se les asignaba a tareas administrativas; ahora la CNTE tiene nuevamente el control en estados dónde lo había perdido, hasta candidato a gobernador tendrán en la persona de Rubén Rocha en Michoacán.

Desaparecieron dos programas, reconocidos internacionalmente, Prospera y el Seguro Popular, a cambio, el gobierno decidió incrementar los apoyos económicos a grupos de adultos mayores y jóvenes; preocupante el sesgo electoral y la falta de transparencia en la aplicación de estos recursos, el problema es una muy sencillo: la economía lleva dos años decreciendo, su caída ronda ya en 15 por ciento, esto es, el pastel se ha hecho más chico y somos muchos más en la mesa, resultado, rebanadas más delgadas y más bocas insatisfechas al final de los años por venir.

El manejo de la pandemia ha sido terrible, lo he dicho antes, López Gatell fue cesado en el 2009 por su mal manejo de la influenza; hoy tenemos un presidente rebasado, que recomienda más abrazos, que se resiste a usar cubrebocas y que dice que lo cuida una “estampita” que trae en su cartera, un gobierno que maquilla cifras con muchos muertos que no se han contabilizado; el fracaso en su manejo es claro cuando se compara las edades de las personas que han fallecido, aquí la gran mayoría son en edad productiva, a diferencia de lo ocurrido en otros, en donde la mayoría claramente son adultos mayores.

El gobierno federal ha mostrado una incapacidad brutal, vale la pena tenerlo presente ya que este año tendremos la oportunidad de decidir si les damos nuestro voto, o nuestro rechazo. En nuestro estado el Congreso es una mera oficialía de partes, más interesados en cumplirle a la oficina de enfrente que hacerles frente a los problemas de nuestro estado.

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.