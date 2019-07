¿2 o 5 años? ¿Por qué no 1 o 6?

A todo México le ha llamado la atención este asunto de los dos o cinco años del periodo del próximo gobierno estatal en Baja California. Unos lo ven con buenos ojos, la mayoría cercanos al partido político que ganó las elecciones; y otros lo ven mal, la mayoría opositores al régimen que está por iniciar sus funciones.

¿Usted se enteró a conciencia, en su momento, de por qué se modificó el plazo y se dejó en dos años? ¿Usted fue enterado por nuestro Congreso actual, por qué ahora quieren imponer cinco años? Si somos honestos, a nadie nos han informado debidamente qué se traen entre manos unos y otros, y mucho menos nos han explicado qué beneficios y contras se tienen con un periodo o con otro.

Lo que se ve en los medios de información y en las redes sociales es que la mayoría del Congreso del Estado piensa de una forma, casualmente igual que los gobiernos que comenzarán sus funciones, que son los que los echaron fuera; y muchos de los bajacalifornianos piensan de otra, y así lo están expresando en los ambientes y redes sociales. La gravedad es que cada lado defiende su postura de una forma enredosa, muchas veces violenta y ofensiva, y no pocas veces absurda.

Cualquiera de las partes debe de defender sus argumentos de manera sólida y congruente, no con insensatez ni tonterías. Como el caso de los que dicen que ellos no votaron por un periodo de dos años ¿Y por uno de cinco sí? El día de las elecciones, estaba estipulado que el término sería de dos años. Que pretendan cambiarlo es otra cosa. Que se pueda hacer, es otra cosa también. Si se puede hacer, que lo intenten, pero que sesione el Congreso en lo oscurito deja mucho que desear.

Un servidor no es experto en estos temas, pero oyendo hablar a muchos abogados que saben, que no saben, y muchísima gente que opina por opinar, generalmente fanáticos de los partidos políticos, puedo deducir que esto no tendrá fin hasta que el Tribunal Supremo o la Máxima autoridad exprese lo que procede. Ante lo que, como siempre, en un país de necios, unos volverán a estar de acuerdo, y otros volverán a sentirse agraviados.

Mi postura es la misma de siempre: Dos años se me hacen muy pocos para un buen gobierno, y cinco años se me hacen demasiados para un mal gobierno. ¿Qué nos tocará? No sabemos. Los que somos activistas ciudadanos, solo deseamos que sea bueno y nos vaya bien a todos. Los políticos que comenzarán a ser oposición se dedicarán a descalificar todo lo que se vaya haciendo, para asegurar que el nuevo gobierno es malo (si fueran honestos, dirían que tan malo o corrupto como fueron los de ellos. Pero jamás lo dirán).

De dos, de cinco o de seis años, pero que sean buenos y legales, cercanos a la gente. Y así nadie estará inconforme.

* El autor es asesor administrativo, presidente de Tijuana Opina y coordinador de Tijuana en Movimiento.