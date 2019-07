15 minutos de fama

Hace 20 años era casi imposible pensar que la industria del disco podría desaparecer, hoy en día, es una triste realidad, las tiendas de discos lucen casi vacías y muchas han desaparecido. Ahora la gente prefiere descargar su música por plataformas, pero somos pocos los que aún compramos el disco compacto. Hay artistas que por decisión personal, han sacado sus producciones en vinil y las tornamesas están de moda.

Durante las décadas de los 80 y 90, parecía que las disqueras creaban artistas nuevos cada semana, pero así como fueron creados tan rápido, así desaparecieron de la escena musical.

Recuerdo muy bien al grupo Click con su canción “Duri Duri”, a los meses de lanzamiento, el grupo femenino comenzó a tener conflictos y decidieron cancelar el proyecto. Una de las integrantes, Rocío Sobrado, se hizo actriz pero nunca fue protagonista.

El grupo OK pertenece al movimiento del rock mexicano, pero solo lograron un éxito fuerte en la radio con “Aventura”, que años después, el grupo Kairo hizo una nueva versión.

“Cómo no quererte a ti” y “Tour” fueron éxitos del grupo Fresas con Crema, el grupo duró 5 años y todos sus integrantes decidieron ser actores en Televisa y la más sobresaliente fue la fallecida Mariana Levy y Toño Mauri, quien es directivo discográfico.

“Autos, moda y rock and roll” es un tema clásico de los ochenta, aunque tuvieron tres producciones discográficas, no pasó mucho con las cinco regias. También recuerdo el tema infantil “La brujita boba” que se hizo para una producción de varios artistas de la época.

Para finales de los ochenta, aparece el grupo Postdata. Estos jóvenes fueron medianamente exitosos por canciones como “Maldito amor” y “Ven que me matas”, si los buscas en YouTube, verás que la producción de sus videos era muy austera y de poca calidad visual.

Aunque fue concebido para la telenovela “Alcanzar una estrella II” el grupo Muñecos de Papel tuvo éxito momentáneo, ya que los integrantes tenían planes personales y les ha ido muy bien. El tema del mismo nombre de la agrupación, así como “Juego de ajedrez” fueron muy bien recibidos por el público.

Micro Chips es otro de los grupos efímeros, pero Jay de la Cueva, el vocalista, sigue vigente gracias a “Moderatto”.

Hace unas semanas escuché en el programa de radio de Javier Rentería a Los Chicos del Boulevard, de ellos recuerdo muy bien “Por un momento de ilusión”, que fue un tema que sonó en la radio, pero no pasó nada más con ellos.

Después de la desintegración de Ragazzi, el vocalista Miguel Islas formó su propio grupo llamado El Círculo del que conocimos “Sube que baja” y fue uno de sus temas más conocidos, y lo usaron para apoyar a la selección mexicana de futbol soccer durante el Mundial Francia 98.

Son muchos los solistas y agrupaciones que lograron fama mediática durante estas dos décadas, la próxima semana seguiremos recordando más artistas.

El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución