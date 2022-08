13 billones de pesos la deuda pública de México

Esta semana conocí y platiqué con Mónica Soto Elizaga, integrante y cofundadora de la Promotora por la Suspensión de la Deuda Pública, quien dijo que este grupo, apoyado por la ciudadanía buscan una moratoria de pagos por dos años. La Promotora pone las cifras de 13 billones de pesos como deuda bruta, casi el doble del presupuesto de egresos de la federación en un año y más del 50% del Producto Interno Bruto. Cada mexicano vivo debe 100 mil pesos de la deuda pública.

Según algunos datos proporcionados por Mónica Soto Elizaga, la deuda pública bruta, “es deuda interna, externa, deuda federal, no está la de los Estados pero sí está la de Pemex y la CFE, que ya va en 14 millones de millones de pesos, pero es deuda pública bruta, esto quiere decir que no todo lo que está aquí se ha usado, entonces por eso estamos manejando el número que ha aumentado a 13 millones de millones”.

La deuda pública bruta en el año 2000 era 1 billón 521 mil 857 millones de pesos; en 2006 la deuda bruta había crecido a 2 billones 337 mil 320 millones; en 2012 las cifras marcaban 5 billones 496 mil 800 millones de pesos; al terminar el gobierno de Peña Nieto en 2018 México tenía una deuda bruta de 11 billones 19 mil 222 millones de pesos y para 2022 subió a 14 billones 106 mil 957 millones aunque se maneja la cifra de 13 billones.

¿Por qué Andrés Manuel López Obrador no habla de una moratoria de pagos? No lo sé, pero Mónica Soto me informa que por el servicio de la deuda se pagan 869 mil millones de pesos, un 12% del presupuesto de egresos.

Al hablar del Fobaproa, tema que Mónica Soto ha estudiado desde 1998, dijo que la deuda del Fobaproa es: “Ilegal, ilegítima y odiosa, además se ha pagado tres veces, tres veces el capital 552 mil millones de pesos por tres, eso es lo que ya pagamos, tenemos más de 20 años pagando esa deuda con presupuesto público que debería estarse dedicando a educación, empleo, a salud, al campo, al medio ambiente, a la ciencia, a la tecnología, la seguridad, la protección civil, ser autosuficientes en vacunas”.

Mónica Soto habló de tres demandas de la Promotora por la Suspensión de la deuda Pública, “auditemos, suspendamos el pago del servicio cuando menos por dos años esos recursos se le inyecten a la economía y dos, sentar a negociar a los acreedores para otras condiciones con base a los datos de la auditoria, tercer punto, muy político y muy simbólico, el Fobaproa una deuda privada que se convirtió en pública, jurídicamente es aberrante, el Fobaproa que era de 552 mil millones de pesos, ya se pagó tres veces el capital y todavía debemos dos veces el capital”, me comentaba Mónica Soto.

La propia Promotora nos muestra en una gráfica que la deuda del Fobaproa en el año 2000 era de 650 mil millones de pesos; en 2006 de 701 mil millones de pesos; en 2012 de 827 mil millones de pesos; en 2018 de 947 mil millones de pesos y en marzo de 2022 era de 1 billón de pesos. Y como decíamos antes esta deuda se ha pagado tres veces y todavía se debe un billón de pesos.

Durante la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador abogó por otros países, pidieron no les cobraran intereses, pero no se consideró para México “y nos parece que eso no debió pasar y pedimos que se recomponga, que se modifiquen las cosas y que atienda el gobierno esta problemática”. Piden, pues, una moratoria de dos años para que ese dinero que se dejara de pagar se invierta en México, usted ¿Qué opina?

*El autor es periodista independiente