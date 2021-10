100 años del primer HR del Babe en S. Mundial

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“La mayoría de quienes vienen a los juegos en Yankee Stadium, pagan su boleto con la ilusión de que ganemos los Yankees”… Babe Ruth.

Elque viene será el año 90, durante los cuales el record de jonrones en Series Mundiales ha estado el poder de solo dos sluggers…: Babe Ruth lo impuso con 15, en 1932, y Mikey Mantle quien lo había empatado, lo superó con tres, en 1964, para dejarlo en 18.

Ahora, del primer cuadrangular de Ruth en el Clásico el Otoño, hará cien años dentro de unos días, porque surgió el sábado nueve de octubre de 1921, durante el cuarto juego frente a los Gigantes, en cuenta de cero y uno, ante 36 mil 372 espectadores. La pelota dibujó enorme y elevado arco para sobrepasar las bardas del right field.

Estaba entonces Ruth en sus 26 juveniles años de edad, era tercer bate y left fielder, había sacado 59 jonrones en la campaña, armando un escándalo y titulándose líder por tercer año consecutivo. Antes, con 29 en 1919 y 54 en 1920.

El Babe había sido el tercero de la Americana al bate, con 378 de promedio; pero líder en impulsadas, 168; y en anotadas, 177.

Aquella Serie, que era a máximo de nueve juegos, la ganaron los Gigantes en ocho. Por cierto, se jugó toda en Polo Grounds, la casa de los Gigantes, porque ahí eran también home club los Yankees, ya que apenas comenzaba la construcción de Yankee Stadium, inaugurado en 1923.

El Babe jugaba con enormes vendas en el brazo izquierdo, porque sufría de un absceso en el codo, que le causaba fuertes dolores. En el cuarto juego, aparecía Chick Fewster como left fielder en la alineación inicial. Pero a última hora, Ruth convenció al mánager, Miller Huggins, de que él podía jugar adolorido y todo. Finalmente, Ruth estuvo fuera de la acción en los últimos dos juegos.

No obstante la victoria de los Gigantes, los titulares fueron todos acerca del jonrón del Babe. Como éstos…: “Ruth’s Homer No Help to Hugmen”.

“Ruth Cracks Out Home Run But Giants Win Game”. “Ruth Makes a Homer but Giants Win Fourth of Series.” Y “New York Times” publicó estas palabras de Babe Ruth después del juego…: “Se ha hecho realidad uno de mis grandes deseos, como era, conectar jonrón en la Serie Mundial. Pero siento mucho que no fue con corredores en las bases, porque así, quizá habríamos ganado el juego”.

Babe Ruth jugó en 10 Series Mundiales, siete ganadas, bateó en ellas para 326, 33 impulsadas, 15 jonrones.

