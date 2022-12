Sin duda, los años te van enseñando un montón de cosas, sobre todo las cosas que más valor tienen. No es que “los jóvenes de ahora” no comprenden el mundo y son irresponsables, sino que parte de la naturaleza del joven es justamente la inmadurez, la experimentación constante y el reto en sus límites. Me preocuparía más un joven apático sin opinión, que uno inquieto y rebelde. El secreto, quiero creerlo, está en la calidad del moldeo, en el cariño y dedicación a la hora de estarlos puliendo, en el empeño que damos por que brillen en su particular forma.

Entre gatitos mañaneros y piolines amorosos de familiares mayores, llegó a mis manos por WhatsApp un decálogo muy modesto con 10 regalos gratis que no requieren de mucho talento para aprovecharse, pero que nos ayudan a convertirnos en mejores personas. Hoy te comparto y comento cinco, prometo los otros en la siguiente entrega.

1.- Sé puntual. Te sorprenderías lo que impacta en el mundo profesional la puntualidad en las citas, llamadas, correos contestados y en la entrega de productos o servicios. Hay gente que perdona errores y da segundas oportunidades solo por el hecho de haber estado puntual en la cita o en el envío de lo acordado. Invierte mejor en un buen reloj y no tanto en sacos, zapatos o maquillaje caros.

2.- Di “gracias”. En palabras de Gaby Vargas: “Cuando das gracias de corazón a alguna persona que te apoyó, te ayudó, te escuchó o hizo cualquier cosa por ti —aunque sea con una mirada, un apretón de manos, ella siente esa fuerza que se encuentra más allá de la palabra. Los corazones se comunican. Y el agradecido y al que se le agradece elevan su autoestima y reciben los beneficios.” No hay nada que añadir.

3.- Sonríe. La sonrisa es como el bostezo, tienen el poder de generar otras iguales gracias, principalmente, a las “neuronas espejos” que se encargan de imitar instintivamente lo que percibimos de afuera. La risa es contagiosa, oxigena y relaja.

4.- Esfuérzate. Se dice fácil, es más, dudo que haya personas obstinadas en no hacer el más mínimo esfuerzo por algo que realmente deseen. Lo que esta recomendación sugiere es el de seguir intentando, aunque las cosas fallen aparentemente.

5.- Deja que te enseñen. Especialmente para una persona joven esto podría ser complicado y, hasta cierto punto, es normal porque en la juventud se descubren los “súper poderes” con los que estamos dotados los seres humanos y creemos que ya podemos con todo: fuerza física, potencia, capacidad de reacción, agilidad, resistencia a la enfermedad, capacidad de conquista, etc. Por eso creo que este reto es más para las personas con experiencia, con edad, con algo qué enseñar: paciencia, persistencia y perseverancia, tarde o temprano entenderán los jóvenes, tú enfócate en dejarles la semilla bien plantada en sus corazones y en su momento florecerá.

Les dije que serían cinco en esta ocasión, el espacio de la columna es corta, van las otras en la próxima entrega. Por lo pronto reflexiónalas y, si lo consideras, compártelas con los demás.