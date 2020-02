10 cosas que nos enseñó el caso Fátima

Luego de los atroces acontecimientos sucedidos en la CDMX en contra de la pequeña de 7 años que fue tomada de la mano por una mujer, desde la puerta de su escuela, para ser llevada a las puertas del verdadero infierno, los padres, madres y adultos que tenemos a menores bajo nuestro cuidado, estamos obligados a observar las siguientes recomendaciones:

1-Debes enseñar a tus hijos que la gente mala, no tiene “cara de delincuente”, puede ser cualquier persona, incluso mujeres. 2-No deben irse jamás, con nadie que no sea su mamá, papá, tíos, tías o abuelos. 3-Necesitas tener una “palabra clave” con tus hijos, en caso de que una persona que no sea familiar, tenga que pasar por ellos. Por ejemplo “ornitorrinco” o “espiroqueta”, alguna palabra poco cotidiana que funcione como código de alerta y el adulto que no se la sepa, hará saber al menor que representa un peligro para él. 4-Nunca deben salir de la escuela sin que hayan llegado por ellos y las escuelas deben resguardar las puertas, con guardias o maestros, para evitar que los menores puedan salir sin permiso. 5-Tener varias fotos recientes de tu hijo, para poder compartir de inmediato en redes sociales, en caso de que desaparezca. 6-Es mejor compartir el rostro de un menor desaparecido, aunque no exista Alerta Amber, que esperar una tragedia. Como sociedad, nada nos cuesta darle “share” a una imagen. ¡Nada nos cuesta! 7-La autoridad, el gobierno y ninguna policía, puede proteger a nuestros niños, ¡no sirven para nada! La tarea de protección y prevención es de nosotros como padres y como sociedad. 8-Cuando veas a un niño o niña solo en la calle, PROTÉGELO, podría pasarle a tu hijo y desearías que alguien como tú, lo protegiera igual. Es por ello que en redes se usa el #TusHijosSonMisHijos, cada vez que alguien protege a un menor, sin ser su familiar. 9-Tus hijos deben saber de memoria tu teléfono celular y nombre completo, ¡de memoria! Y si no saben hablar, deben llevar consigo en alguna pulsera o artículo personal, la forma de contactarte. 10-Si tienes los recursos económicos, comprar tecnología de rastreo para tus hijos, misma que puede estar oculta en un reloj, llavero o hasta un juguete, sin que nadie más lo sepa o se entere.

Es momento de compartir esta información, con amigos y familiares. Platicar sobre estos puntos en el seno del hogar, analizar cada uno de ellos y generar estrategias propias para blindar, en la medida de lo posible a nuestros pequeños, para protegerlos nosotros y que se protejan ellos.

* El autor es graduado de la licenciatura en Derecho de la UABC, escritor y conductor de radio