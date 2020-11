Empezó la temporada fuerte de ventas, con eso, una explosión de anuncios en redes sociales, si entro a Facebook me aparecen quince tiendas de ropa o zapatos, igual si entro a un portal de noticias, anuncios y mas anuncios.

Hace un par de días mi cuñada me mandó un enlace a una página “¿es confiable?” entonces pensé que sería de muchísima utilidad escribir sobre consejos básicos para evitar malos ratos, después de todo esta temporada muchos vamos a preferir comprar en línea. Aquí 10 consejos básicos para comprar en línea:

1.- Desconfía de las ofertas atractivas, usemos el sentido común ¿no es sospechoso que un producto de diez mil pesos lo ofrezcan en quinientos? o es falso, o robado o usado; en cualquiera de los casos investigue.

2.- No uses redes WiFi públicas porque no son seguras, digamos que tienen las puertas abiertas y es mas fácil robar la información, así que las compras en línea, en casa o con sus datos.

3.- ¿Quién lo vende? ya sea una tienda en línea o si está utilizando un marketplace, inclusive si el vendedor está en Amazon, hay que revisar quién es, que reputación tiene, que dicen las recomendaciones, cuáles son sus datos de contacto; por ejemplo, si el correo que utilizan es @hotmail.com o @gmail.com no es una corporación, porque utilizarían correos institucionales.

4.- Revisa la url (la dirección de la página) si dice “no seguro” al lado izq. no compres, tiene que tener un candadito y https:// la “s” es de certificado de seguridad.

5.- Busca en la página las políticas de devolución, para que te quede claro que pasa si no estás conforme con tu compra.

6.- Localiza el origen de la tienda ¿de dónde es? porque si es una tienda internacional, tienes que considerar la importación, pagar aranceles y considerar el tiempo de entrega. Por ejemplo, si la tienda es China, ellos te venden tranquilamente, pero la responsabilidad de ellos termina cuando ponen el pedido en la paquetería, llega a México directito a la aduana, y ahí es donde uno empieza a hacer corajes. Cerciórate antes de comprar.

7.- Del método de pago, si la página acepta PayPal no lo pienses, abre una cuenta gratis y da de alta tu tarjeta de crédito o débito, PayPal protegerá tus datos completamente. Es muy importante que revises antes de ingresar tus datos bancarios que la tienda es segura. Amazon ya acepta pagos en el Oxxo.

8.- Si vas a comprar en marketplaces, como el de Facebook, Mercado Libre, Amazon, revisa siempre la reputación del vendedor, evita los que apenas están empezando a vender y haz caso de las “reviews”.

9.- Con respecto a los productos de Amazon que dicen “importación”, quiere decir que no están en el almacén de México, que no han pasado por aduana, pero ellos lo tienen solucionado, te dicen el costo de importación y los tiempos de entrega, solo te recomiendo checar quien es el vendedor.

10.- Compara precios, el internet te lo permite, busca la página original y después los vendedores, por ejemplo, yo compré un pants marca Adidas, lo busqué en la página de la marca, después en Amazon, Liverpool, etc. y ahí ya me dió la certeza de dónde comprar.

Espero que tengas felices compras, si tienes alguna duda o alguna recomendación para mi, búscame en redes sociales y platiquemos, aparezco como @MarcelaMexia

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.