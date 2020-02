JusticiaParaFátima

Hoy, México está de luto por el terrible hecho que ocurrió con Fátima, una pequeña de tan solo 7 años que desapareció y que por negligencia fue encontrada sin vida, con horribles signos de violencia, este solo es uno más de los miles de casos en donde las autoridades no hacen casi nada y al contrario, las familias dan todo por encontrar a sus hijos con la esperanza de que aún sigan vivos.

Todo empezó el 11 de febrero a la salida de clases de Fátima, en donde su mamá llegó 20 minutos tarde de la hora de salida por ella, encontrando que su hija ya no estaba en el plantel y que peor aún, se había ido con una persona completamente desconocida.

Gracias a una amplia búsqueda hallaron una cámara de seguridad que grabó el momento exacto en donde una señora iba caminando de la mano con una niña de las mismas características que la pequeña que en ese momento portaba su uniforme escolar azul de franjas blancas, amarillas y tenis blancos, video que actualmente está disponible en redes sociales y que miles de personas han visto, ha provocado que muchos se llenen de indignación e impotencia al ver cómo una niña fue raptada a plena luz del día y nadie hizo nada.

Ese fue el último momento en donde Fátima fue vista con vida ya que el sábado 15 de febrero la encontraron en un camino de terracería, dentro de un costal completamente desnuda y envuelta con bolsas de basura, las investigaciones indican que la pequeña fue torturada y violada.

Además buscando a más testigos, alguien les informó que la señora había abordado un vehículo blanco que llegó hasta un domicilio ubicado en la misma colonia, el cual fue cateado este lunes y en el que se encontraron a 5 personas y donde se incorporaron 2 testigos a la investigación.

Hasta el momento se comunicó que darán 2 millones de pesos a quien dé información sobre la señora que secuestró a Fátima, para que se haga justicia y no se quede como otro caso impune. Aún miles de personas estamos con la esperanza de que alguien pueda informar sobre su paradero para que pague por lo que hizo.

Hoy gracias a las redes sociales esperamos lograr #JusticiaParaFátima y a la vez que las personas generen conciencia, ya que hoy fue ella la víctima, pero mañana quién sabe, eduquemos a nuestros pequeños para que no se vayan con desconocidos, pero también eduquemos a nuestra sociedad a que si notan algo extraño, no duden en alertar o llamar a la policía, pues todos podemos algún día salvarle la vida a otra persona.

Actualmente muchas personas están compartiendo el texto que dice lo siguiente: “Amigos, si un día ven a mi pequeña con alguien que no es su papá o yo y dice que es su tío o su vecino, tómale una foto, quédate con ella y llámame, si no contesto llama a la policía, la persona que esté con ella deberá entender tu desconfianza y esperará también”, con esto refiriéndose a que si en el momento en el que los vecinos vieron a la pequeña Fátima hubieran hecho lo mismo la historia sería diferente, aprendamos a ser empáticos y a ponernos en los zapatos de los demás, ya que una pequeña acción puede cambiar la vida de toda una familia y de un pequeño ser que no tiene la culpa de nada. Ahora cuéntame tú, ¿qué hubieras hecho si conocieras a Fátima y la miraras de la mano con otra persona que no son sus padres?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.