3: Marina y Montserrat,¡limpiar la ciudad!

Vivimos en una ciudad sucia. Estoy consciente que queremos mucho a Tijuana (y a Baja California) que nos ha dado grandes oportunidades, pero ese amor no me nubla el juicio ni mi sinceridad. Por mas que le busque, Tijuana no es precisamente bonita y a eso hay que agregarle lo cochinos que somos como ciudadanos. No limpiamos diariamente, como indica el reglamento, nuestros frentes de casa y negocio. Tampoco mantenemos nuestros terrenos baldíos con la limpieza que se indica y somos muy pocos los que sacamos la basura correctamente el mísero día de la semana que pasa el camión recolector. En resumen, en gran parte es nuestra culpa como ciudadanos la suciedad que se ve por doquier. A eso hay que agregarle que no hay botes de basura en las pocas aceras que tenemos para circular peatonalmente y, digámoslo con verdad, todavia hay mucho “puerco” tirando desechos a la calle por la ventana de su forma de transporte. Luego está esa basura “empresarial” de las promociones de puerta en puerta: la bolsa azul, los volantes, los folletos, los periodicos “gratis” y toda esa maraña de impresiones que terminan en baldíos, en las alcantarillas, en el borde de la calle. Hay otra basura, en este caso visual: cables atravesados y mal puestos por todas las calles y colonias culpa del desorden con el operan las telefónicas, las cableras y los proveedores de internet (ademas del relajo que tiene la empresa del estado, la CFE). Y si hablamos de contaminación visual, ahí están los posters de eventos y servicios pegados (a la mala) en todo tipo de postes, las carteleras sin control, los anuncios mal colocados y evitando el control gubernamental. En fin, hay mucho que hacer, Marina y Montserrat, para ayudar a que la ciudad se vea “presentable”. Claro, requiere de un trabajo muy claro para aplicar los reglamentos vigentes en materia de manejo de la basura, rótulos y anuncios, así como los referentes a construcción, bando de policia y buen gobierno, entre otros. Tambien está la parte de la infraestructura mínima para lavarle la cara a nuestra ciudad: unos accesos dignos; limpieza permanente de maleza en laderas de cerros y acotamientos de bulevares y calles principales; habilitar áreas jardinadas en camellones y los muchos tréboles de incorporación y puentes por todos lados. Mucho que hacer en materia de limpieza sobre todo pensando en que ya deberíamos tener un plan de reciclaje de los millones de toneladas de basura que producimos y que hasta dinero podrían estar generando. En fin, como me dijo un gran amigo: agua, pintura y jabón para nuestras calles y avenidas. Creo que ello sería un excelente inicio de gobierno en obras que son relativamente baratas y se notarían mucho. Una casa bonita la quieres visitar, te da gusto vivir en ella, te da gusto traer y atender a las visitas, en fin hasta una nueva obra le haces. Estoy seguro que manos (y organizaciones) no faltarían para atender una convocatoria para trabajar en conjunto en este y muchos temas mas. Me declaro listo.

* El autor es empresario, turistólogo y un enamorado de su ciudad.