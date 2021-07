$ 2.400.000.000.00 paga la TV a MLB

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

** $ 2.400.000.000.00, ni un centavo menos.Las dos cadenas deportivas de televisión, ESPN y FOX, pagan a Major League Baseball (MLB) este año, dos mil 400 millones de dólares por los derechos de transmisión. Y un ejecutivo de una de esas empresas me confió que están muy incómodos por las exigencias del comisionado Rob Manfred y anexos. “Por ejemplo, si necesitamos cambiar la hora de algún juego, generalmente se oponen” me dijo, “todos los comerciales tienen que ser aprobados por ellos o no se transmiten. Son impertinentes y siempre dispuestos a no cooperar con nosotros”… Bueno, y “nosotros” pagamos ¡¡dos mil 400 millones de dólares por temporada!!...

Por cierto, pregunta al paso.- Si “Bally Sport” eleva hasta tres minutos cada tres outs, en vez de 1:30, el espacio para publicidad televisada en los juegos de Rays y Marlins, ¿cuántos minutos necesitará la cadena que transmita el martes El Juego de Estrellas para sus millonarios comerciales?... ¡Vaya Ud. a saber!...

Ni Correa ni Altuve.- El Juego de Estrellas significa muy poco para muchos bigleaguers. He visto algunos que se han enyesado manos, brazos o piernas sin estar lesionados, para no asistir a esos clásicos. Sin embargo, todo el producto económico va a los fondos de la Asociación de Peloteros. Este año, los más notables que se han negado a ir a Denver, son de los Astros, el boricua, Carlos Correa (“mi esposa espera un niño y quiero estar con ella”), y el venezolano, José Altuve (tengo una pierna lesionada y debo darle descanso”)… ¡Así van las cosas por aquí!...

Continúa el mánager.- Don Mattingly, el manager más ganador en la historia de los Marlins, seguirá al frente del club miamiense en 2022. Acaban de hacer válida la opción del contrato. Matt ha ganado 345 juegos, pero sus derrotas son 101 más, 446… Hijo de gato caza ratón.- Un hijo de quien fuera muy buen lanzador zurdo, Al Leiter, aparecerá entre los primeros escogidos en el draft de mañana domingo. El muchacho, de 21 años, llamado Jack, también es pitcher, pero derecho, y más de un equipo, entre esos los Medias Rojas, lo tienen en la mira. Con el Vanderbilt, dejó en la última campaña, record de 11-4, 2.13, y promedio de 14.6 strikeouts por cada nueve innings lanzados. Su recta siempre vuela cercana a las 100 millas por hora. Y la otra historia…: Papá Al, ahora de 55 años, lanzó con cinco equipos de las Mayores, entre 1987 y 2005, 19 temporadas. Sus números…:162-132. 3.80…

