2: Marina y Montserrat,el turismo, por favor

En mi colaboración pasada les comenté que cada catorcena estaría haciendo recomendaciones de gobierno a la Gobernadora y Presidente Municipal electa, asi que después de la propuesta anterior de convocarnos a todos a trabajar por un solo proyecto integrado entre todos, mi siguiente sugerencia es que le hagan caso al turismo en sus respectivas administraciones. Si, me dirán, que Marina confirmó que regresaría la Secretaria de Turismo que erróneamente eliminó Bonilla de la estructura gubernamental, pero una cosa les aseguro: de nada servirá si el Gobierno sigue como en el panato: sin dinero, sin poder de convocatoria y sin herramientas legales para hacer del turismo una de las prioridades estatales. A lo largo del tiempo hemos creado diversos mecanismos para generar recursos para aplicar en el turismo y tanto en el Estado como en los Ayuntamientos hay impuestos especiales al hospedaje, a la promoción, al “fomento” del turismo. En términos reales los gobiernos recaudan mucho (desde siempre) y terminan haciéndole de “chivo los tamales” a la actividad turistica y no aplican ese dinero en una política turística transversal que ponga en el centro el desarrollo a las comunidades pero al mismo tiempo la difusión de sus servicios, de sus atractivos y sus eventos. Es triste saber que estados mas pobres como Oaxaca y Chiapas le apuesten a su turismo y nosotros no podamos ni ejercer todo el dinero que se recauda en su nombre. En el Ayuntamiento de Tijuana cada año se reciben alrededor de $60 millones de pesos para la actividad y al organismo promotor (el Cotuco) le regatean $7-8 millones. Con relacion al impuesto de hospedaje pagado y recibido por el Gobierno del Estado para la promoción turistica se tiene un adeudo con el fideicomiso respectivo de mas de $200 millones de pesos que ahora ahí andan queriendo pagarles con un “terrenito” ¡como aboneros! ¡Como si fuera la cundina del mes! Hay mucho que planear para que el turismo siga siendo (con el sector industrial, las remesas y porque no aceptarlo, el dinero ilícito del narcotráfico), el motor permanente que necesitamos para redistribuir la riqueza creando empleos, fomentando la inversión productiva y sobre todo siendo un estado de excelencia en materia turistica. El efecto multiplicador de una persona viniendo a tratamientos médicos o farmacéuticos, a atender una convención o una boda de destino, o simplemente a atender familia o un negocio, hace que nuestros restaurantes, nuestros hoteles, los transportistas, los coordinadores de eventos y toda la cadena de valor, multipliquemos los beneficios que recibimos. No hemos tenido un Gobernador o Presidente Municipal que le apueste al turismo, a sus bondades: un año completo de baches en la carretera interior del Valle de Guadalupe o entradas a las ciudades con suciedad y oliendo a caca, nos da cuenta que los gobernantes actuales no han valorado dónde están parados. Las invito, estimada Marina y Montserrat, a que le pongan atención a una actividad que ha demostrado su valor en el mundo y del que somos, como región, profundamente privilegiados con actividades que resultan un gran atractivo para quienes no viven aquí. El turismo genera 1 de cada 10 empleos en el estado y hay potencial no solo para mas, sino para ser del trabajos mejor pagados. ¿Le entramos? Pero de verdad, con decisión, con entrega a colocar a Baja California, a la mega región, a Tijuana en el plano nacional de los mejores beneficios.

* El autor es empresario, turistólogo y un enamorado de su ciudad.