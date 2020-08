Más que merecida designación del historiador David Piñera Ramírez en la

Academia Mexicana de la Lengua, como miembro correspondiente en

Tijuana La Academia Mexicana de la Lengua, con sede en la capital del país, acaba de

designar miembro correspondiente en Tijuana, al conocido historiador David

Piñera Ramírez.

La prestigiada Academia agrupa en su seno no sólo a literatos

sino también a filósofos, antropólogos, historiadores y humanistas en general, que

se destacan por el atinado uso que hacen del lenguaje en sus respectivas

disciplinas. Así han ingresado a dicha Academia distinguidos historiadores como

Miguel León-Portilla, Edmundo O´Gorman y Luis González y González.

La Academia Mexicana de la Lengua se fundó en 1875 y han pertenecido a ella

esclarecidas figuras de las letras nacionales, como Justo Sierra, Amado Nervo,

Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Agustín Yáñez, Jaime Torres Bodet, Juan Rulfo

y Octavio Paz, en vía de ejemplos.

Por ello, la distinción que recibe el Dr. Piñera es un merecido reconocimiento a su

labor de varias décadas, así como a la que se realiza en el Instituto de

Investigaciones Históricas al que está adscrito y a la UABC en general.

Piñera Ramírez es nativo de Tepic, Nayarit, donde nació en 1935; arribó a Mexicali

en 1959 y a Tijuana en 1975. Licenciado en derecho por la Universidad de

Guadalajara y maestro y doctor en historia por la UNAM. El destacado historiador

Piñera representa en nuestro estado como el iniciador de la profesionalización de

la historia regional.

Desde 1961 a la fecha, es decir durante 59 años de forma ininterrumpida, ha

trabajado en la Universidad Autónoma de Baja California: como jefe de Difusión

Cultural, secretario general, representante en México y fundador, investigador y

director del Centro de Investigaciones Históricas hoy conocido como Instituto de

Investigaciones Históricas UABC.

A través de este instituto ha emprendido casi toda su obra historiográfica como la

coordinación de las obras colectivas Panorama histórico de Baja California (1983),

Historia de Tijuana. Semblanza general (1985), Visión histórica de la frontera norte

de México (1987) e Historia de Tijuana 1889-1989 (1989), Historia de la

Universidad Autónoma de Baja California 1957-1997 (1997) y Baja California. A

cien años de la revolución mexicana. 1910-2010, coordinado al lado de Jorge

Carrillo (2010).

En ese mismo sentido, es autor de los libros Las ciudades de Baja California

(1982), Vivencias universitarias (1987), Datos para la historia demográfica de Baja

California (1992), Las fronteras en Iberoamérica (1994), El discurso universitario

(1997), Los orígenes de las poblaciones de Baja California. Factores externos,

nacionales y locales. (2006) y Baja California. Historia breve, en coautoría con

Miguel León-Portilla (2010).

Sus libros más recientes son en coautoría con el historiador José Gabriel Rivera

Delgado: Tijuana en la historia (tres tomos 2006, 2007 y 2010); Tijuana. Historia

de una ciudad fronteriza (2012), La toma del Club Campestre por los estudiantes.

Diversas percepciones de un hito en la historia de la UABC (2013), Tijuana in

History. Just Crossing the Border (2013) y Trayectoria histórica de Tijuana. Con la

presencia japonesa, formato bilingüe español-japonés (2018).

* El autor es coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.