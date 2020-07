Matrimonio igualitario es distractor para polarizar: PAN 

Tijuana.- La legislación sobre el matrimonio igualitario en el Congreso del estado es para polarizar más a la sociedad y distraer de lo importante cómo la contingencia sanitaria, aseguró el presidente estatal del partido Acción Nacional (PAN), Enrique Mendez.

También declaró que para decidir sobre este tema se debe escuchar y discutir con todas las partes, antes de poder aprobar alguna medida que cause inconformidades por quienes no están de acuerdo y no fueron tomados en cuenta.

"Y con todo respeto lo digo, no es el momento para discutir eso, de ese tema ya hay reglas la autoridad correspondiente, somos respetuosos de ello, pero también somos respetuosos de la opinión de las personas”, señaló.

Agregó que nadie tiene derecho para juzgar situaciones como ésta, y que en lo personal deseas que se escuchen a todas las partes antes de emitir una postura, porque es un compromiso que se hizo.

Aseguró que en el PAN son respetuosos de cada preferencia sexual y de ideología de religión de la población, sin embargo, reiteró que este tipo de temas son para polarizar.

“Se debería de discutir el apoyo a las empresas y cubrir las afectaciones que ha dejado el covid-19 en Baja California, en lugar de polarizar a la sociedad bajacaliforniana”, aclaró.