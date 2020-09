Inicia rehabilitación del Puente Machado en Rosarito

ROSARITO, BC.- Siempre sí. El puente Machado en Rosarito funcionará como una vialidad inteligente, por ello se han iniciado los trabajos de rehabilitación que permitan a los usuarios guiarse por las señalizaciones, para su uso.

Las obras de este puente iniciaron en el último año de gobierno del ex alcalde Silvano Abarca, y su costo superó los 66 millones de pesos, pero debido a fallas en las obras de construcción, Caminos y Puentes Federales (Capufe), no aceptó la obra, toda vez que las gazas de incorporación a la autopista escénica, desde el puente, no cumplían con los estándares establecidos.

Desde entonces, se han hecho modificaciones para cumplir con las medidas que se requieren, que al parecer están por concluir, por eso, el ayuntamiento inició las labores de rehabilitación de las señalizaciones, que con el paso del tiempo ya habían sido borradas, explicó el Secretario de Desarrollo y Servicios Urbanos, Enrique Díaz Pérez.

Carmen Gutiérrez

Dijo que aun no se tiene una fecha para que el puente funcione de la manera como fue diseñado y que se denomina “crucero inteligente”, ya que hay un cruce entre ambas direcciones, marcadas por semáforos para el ingreso en ambos sentidos hacia la carretera escénica.

El funcionario, explicó que es importante que la gente vaya entendiendo cómo funcionará esta vialidad ya que es única en su tipo en Rosarito y por ello previo a su apertura, el tema será “sociabilizado”, para evitar posibles accidentes ante la falta de información.

El ex Secretario de Administración Urbana, Miguel Angulo, dijo en su momento, que este puente por razones de seguridad no debía ser usado con el diseño como puente inteligente, ya que era estrecho e innecesario, por eso durante su periodo, decidió borrar la señalización de vialidades cruzadas, para evitar accidentes.