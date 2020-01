El Municipal

Durante 3 días, en el pasado fin de semana se llevó a cabo el Selectivo Municipal de Atletismo rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2020 en la pista y campo del Crea.

Más de 200 atletas participaron y al final 89 lograron su calificación para el campeonato Estatal de fin de mes en las categorías Infantil Sub 18 y Sub 20, pero en la competencia se incluyeron también las categorías de la Promocional, la Sub 23 y Primera Fuerza.

Y aunque la participación y el nivel no fue como en otros años, hubo actuaciones muy buenas como la de Itzia Karen Mejia del Club Gacelas, la pequeña campeona nacional y Premio Municipal del Deporte 2019, se llevó primeros lugares en los 80 metros y en los 150 metros en la categoría Infantil con marcas de 9.75 y 18.31.

Dentro de los atletas destacados podemos mencionar a Marlon Barbosa y Diego Ocaranza del Club Montes, en los 200 y 400 mts, Isaid Cervantes del Kempka en los 100 mts, Edgar Jiménez de la Running Academia en los 1,500 y 5,000 mts, Mario Martínez del Potros en los 5,000 mts, Tony López de la Running Academia en 1,500 mts y 3 mil mts, Cristian Aguiar del Montes en 800 mts, Mario Covarrubias del Montes en 400 y 800 mts, Yahir Damián del club Carlos Cruz en 110 vallas y longitud.

En femenil destacaron; Diana Ponce del Baja Jumpers en los 100 y 200 mts, Araceli Sánchez del Halcones y Paulina Maytorena del Montes en 400 y 800 mts, Vianey Agraz del Inipsius en 400 mts y Miriam Loza del Montes en los 1,500 mts.

De los corredores de ruta que estaban inscritos, hubo algunas ausencias notables como Alexis Verdugo, Gonzalo Cruz, Armando Rabadán, Eric Guillén y Adán Velázquez que se fue al Nacional de Campo Traviesa en Cd. de México.

En las pruebas de vallas estuvo el campeón nacional Carlos Esquer del Inipsius y de ese mismo equipo destacaron Ramiro Ríos, Allison Ramírez y Abraham García mientras que del club Carlos Cruz sobresalieron Evelin Sotelo, Sujey Villela, Gael Muñoz y Angélica Zamora.

En la marcha, el Club Velazco llevó a competir a varios atletas en diferentes categorías y ahí estuvo compitiendo en los 10km el gran Mario de los Ríos multimedallista de oro en Olimpiadas Nacionales.

En salto de longitud femenil el Baja Jumpers tuvo buenas representantes como Rubí Navarro de la Sub 23, ganadora del triple también, así como Nallely Rodríguez en la infantil, Fátima Álvarez en la Sub 18, y Alejandra Cassina la Promocional.

En los lanzamientos se pudieron efectuar la bala y el disco con implementos especiales para no dañar el pasto sintético del Crea y de lo destacable estuvieron Alberto Velázquez del club Titanes y Óscar Castillo del Búfalos que dividieron triunfos, así como Diego Sotelo y Andrea Mendiola.

Para completar el selectivo municipal las pruebas de la Jabalina y el martillo se efectuaron el lunes pasado en las instalaciones del CAR. y se anunció que los 89 atletas seleccionados serán debidamente uniformados y abanderados por el Imdet.