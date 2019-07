Devoluciones de IVA-Nuevo dolor de cabeza para las empresas

Si recordamos, nuestro Gobierno Federal, a petición de toda la comunidad fronteriza (principalmente de Baja California), creó un estimulo llamado Decreto de la Frontera Norte, que hasta ahora contiene dos provisiones importantes:



1.-El que las empresas beneficien con una disminución de precio a la población en general al reflejar y cobrar un IVA menor que el resto del país, actualmente del 16% pasó al 8% y con esto, eliminar un inhibidor de competitividad, pues el consumidor al cruzar la frontera sabe que en promedio California cobra un 8% del llamado “Sales Tax”.



2.- El segundo estímulo, sí fue diseñado para las empresas, al reducir la tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 30% al 20% es decir, un ahorro para los que generan utilidades en una tercera parte.



Sin embargo, en relación al IVA, menos del 50% del universo de negocios (personas morales o personas físicas con actividad empresarial) logró ser aprobado con este estimulo, y en el ISR, no llegamos ni al 5% del total del universo formalmente registrado.



Mucho peor aún, resulta que ahora nos ha ido afectando y para muchos sectores, asfixiando la liquidez de las empresas, pues la autoridad está retrasando las devoluciones de IVA (que se generan cuando lo que pagamos de IVA a proveedores, gastos, importaciones, etc es mayor que lo que cobramos y recolectamos de nuestros clientes a través de las ventas). Por Ley se considera un máximo de 40 días para la devolución, aunado a que se eliminaron las compensaciones universales; en realidad se están tardando más de 3 meses y en algunos casos más de 6 meses. Sin importar el tamaño de las empresas, sin liquidez es imposible la operación.



Inicialmente las empresas y sus organismos empresariales se acercaron con la autoridad para gestionar sus devoluciones, pero al no ser exitosos lo subieron al Consejo Coordinador Empresarial de cada ciudad del Estado.



Seguramente no será suficiente el corregir este grave problema en el corto plazo sino que tendremos (y así lo estamos planteando) que buscar soluciones de raíz, así no afectaremos o más bien podamos beneficiar a nuestros clientes (público en general) y tener capital para seguir invirtiendo en el desarrollo de nuestra muy querida ciudad de Tijuana y nuestro estado de Baja California.



Por último, agradecemos la sensibilidad que mostraron las autoridades del SAT aquí en Tijuana, reconocemos su esfuerzo por agilizar a pesar de contar con retos de personal para la revisión de todos estos expedientes y trámites rezagados, así como al Gobierno Estatal entrante por atender ágilmente esta agenda.







*El autor es Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.