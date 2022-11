¡Viva la Navidad! Disneyland con toque latino

Anaheim, California.- Explorar las festividades navideñas de Latinoamérica es posible en el Disneyland Resort, quien toma a este continente como uno de los principales para destacar los sonidos y sabores de la temporada con ¡Viva Navidad!.

Dentro del parque Disney California Adventure, DCA, “los tres caballeros” Panchito de México, José Carioca de Brasil y Donald de Estados Unidos, estelarizan esta sección.

Desde un jarabe tapatío hasta una zamba cobran vida con el toque navideño, escuchar al Mariachi Divas, pero sobre todo ver a Mickey Mouse y Minni Mouse con sus outfits coloridos emociona a cualquiera.

Fiesta callejera

En la zona de Paradise Garden, la fiesta callejera llega con la celebración que organizan los tres caballeros, donde incluyen bailes folclóricos, percusiones y marionetas de mojiganga con 3.5 metros de altura que incluyen a Santa y la Señora Claus.

Además este año se incluye a Colombia con la presencia de Mirabel, la estrella de “Encanto”, la película de Walt Disney Animation Studios.

Foto: Andrea García

Como parte del festival, los visitantes pueden disfrutar de actuaciones musicales en vivo, destaca también la presencia de “Tina and the Sounds of Celebration!”.

La decoración festiva brilla a lo largo y ancho del parque gracias a un árbol navideño de 15 metros de altura en Buena Vista Street y a la ornamentación “motora” en Cars Land.

Desde el pasado 11 de diciembre y hasta el 8 de enero la casa de Mickey Mouse celebra el esplendor de la temporada.

Nuevos desfiles

“Mickey’s Happy Holidays” es un sencillo, pero vibrante desfile con Mickey Mouse y sus amigos que recorren las calles principales del DCA, sin faltar los personajes de Pixar.

Delicias culinarias

El sabor de las festividades también se hace presente con una gama de presentaciones y versiones al estilo Disney que incluyen bebidas frías y calientes, que se unen a las festividades de distintas creencias desde la Navidad, Diwali, Hanukkah, Kwanzaa y el Día de los Reyes Magos.

Motores navideños

El área de Cars Land toma también sus refacciones para encender la celebración muy a su estilo y a la ornamentación que toma desde llantas hasta herramientas de autos.

Los visitantes se topan con Luigi’s Joy to the Whirl y Mater’s Jingle Jamboree.

Mundo de color

El espectáculo nocturno “World of Color Season of Light”, envuelve a los visitantes en la magia al combinar música típica de las fiestas con momentos memorables de las grandes películas animadas Disney.

Fotos: Cortesía

Lo querrás tener

Disneyland siempre se ha caracterizado por sorprender con su mercadotecnia y esta temporada no es la excepción con toda la oferta de souvenirs.

El encuentro con Santa

Si de pedir deseos se trata, Santa Claus está listo para recibirte en su casa, ahí podrás dejar tu carta y tomarte la foto junto a él.