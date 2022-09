“Ven a enamorarte”, una obra basada en una película emblemática del cine indio llega a San Diego

San Diego, California. – La obra de teatro “Ven a Enamorarte- El DDLJ Musical” llegó a The Old Globe con su estreno mundial y debut en San Diego, que trata de la trama de una película emblemática del cine indio, Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ, por sus siglas en inglés, y cómo se le llama en toda la India).

De acuerdo a los organizadores, la obra es la historia de Simran, una joven india estadounidense cuyo futuro está definido, un matrimonio arreglado en la India con un amigo de la familia, pero cuando convence a su estricto padre de que debe pasar un verano de libertad y diversión en Europa, se enamora del encantador, Rog, y sus cuidadosos y lógicos planes se desvanecen.

Los espectadores podrán ver en el escenario un viaje desde Boston hasta Europa, y la India, donde las culturas chocan en la adaptación musical teatral de la querida y exitosa película de comedia romántica Dilwale Dulhania Le Jayenge.

La excelente reputación del Old Globe como lugar de nacimiento de nuevos y emocionantes musicales estadounidenses es bien conocida, pero con el estreno mundial del alegre y emocionante Ven a Enamorarte – El musical DDLJ, tomamos un paso audaz en el teatro musical internacional por primera vez”, dijo el director artístico de Erna Finci Viterbi, Barry Edelstein, a través de un comunicado de prensa.

Edelstein señaló que se trata de “una brillante nueva versión de una de las películas emblemáticas del cine indio, esta encantadora, divertida y romántica historia de amor y familia reúne lo mejor de Broadway y lo mejor de Bollywood y los coloca en el centro del escenario en Balboa Park”.

El musical

“Sé que nuestro público se deleitará con esta fusión de culturas, al igual que encuentro inspiración en el extraordinario arte de los creadores de teatro que prestan su talento e imaginación a este espectáculo edificante”, dijo.

El musical comenzó a presentarse desde el pasado 1 de septiembre y se extenderá hasta el 16 de octubre de 2022.

El horario de funciones es martes y miércoles a las 19:00 horas, jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 14:00 horas. y 20:00 horas, y los domingos a las 14:00 horas y 19:00 horas, con excepción del 24 de septiembre y la función de las 14:00 horas del 8 de octubre.

El compromiso limitado se reproducirá en el Donald and Darlene Shiley Stage en el teatro de The Old Globe, parte del Centro de Teatro Conrad Prebys.

Las entradas están disponibles a través del portal de internet de www.TheOldGlobe.org, por teléfono al (619) 23-GLOBE (234-5623) y en la taquilla en el parque Balboa, donde los boletos comienzan en 52 dólares.