Universal Studios Hollywood ofrece descuento en pase anual

San Diego, California.-Para apoyar al bolsillo que tuvo un fuerte gasto en diciembre, Universal Studios tiene para sus visitantes un ahorro de hasta 50 dólares en su pase anual.

Desde ahora y hasta el 7 de abril, quienes lo adquieran podrán experimentar atracciones emocionantes durante todo el año.

Algunas de ellas son "The Secret Life of Pets: Off the Leash" de Illumination y "Jurassic World: The Ride".

Universal Studios Hollywood, el lugar para crear recuerdos

Universal Studios Hollywood es el lugar para crear recuerdos también en otras áreas como “The Wizarding World of Harry Potter'', hasta los mundos animados de “Despicable Me Minion Mayhem” o disfrutar del mundialmente famoso Studio Tour.

Los miembros del pase se benefician de una variedad de incentivos exclusivos diseñados especialmente para estos valiosos poseedores de boletos.

Los descuentos en boletos de admisión general para amigos y familiares al parque temático junto con el popular evento de temporada "Halloween Horror Nights" y otros eventos especiales están incluidos en el programa.

Costo anual

El costo anual oscila desde 479 dólares ya con el ahorro de 50 dólares y tiene derecho a todos los días del año, sin bloqueos con 15% de descuento en comidas y mercancía, acceso libre al estacionamiento y pases familiares.

Otros pases anuales con distintos beneficios van desde los 149 a 259 dólares.