Universal Studios Hollywood inicia su temporada decembrina

Los Ángeles, California.- Vivir la magia decembrina en los parques de diversiones es un regalo al asombro. Cada uno en California tiene su extra que invade la vista de quienes lo visitan, tal es el caso de Universal Studios Hollywood.

Este lugar que aguarda todo lo que puede pasar delante y detrás de cámaras en las grandes producciones ofrece múltiples actividades para disfrutar la temporada hasta el 8 de enero.

Desde el mundo de Harry Potter hasta el Grinch es parte de lo que se podrá apreciar en el recorrido de este gran espacio a la industria del séptimo arte.

Las celebraciones

“Christmas in the Wizarding World of Harry Potter” y "Grinchmas", traen el espíritu a todo lo que da al pueblo de Hogsmeade, tierra de Harry Potter.

Además de que los cantos estarán presentes con la actuación especial a capella del coro ‘Hogwarts Frog Choir’.

Las actividades también incluyen la venta de souvenirs de temporada, estos van desde adornos y cuadernos personalizados, y grandes platillos en el restaurante “Three Broomsticks”.

Al caer la noche

A medida que cae la noche en el nevado pueblo, el castillo de Hogwarts cobrará vida en un espectáculo “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”.

Este show es un espectáculo que proyecta luces e imágenes y animaciones mientras que el castillo sirve de pantalla con música y sonidos de la serie de películas de Harry Potter.

No podrá pasar desapercibido el "Grinchmas" de 19 metros de altura, decorado con cientos de adornos y miles de luces LED.

El Grinch está de vuelta

Este personaje entrañable de temporada, el Grinch y su fiel perrito Max, estarán disponibles para tomarse fotografías durante todo el día.

Cindy-Lou Who dirigirá la hora del cuento todos los días para los niños visitantes que buscan aprender sobre "Cómo el Grinch robó la Navidad" y la oficina de correos de Who-ville aceptará postales con mensajes navideños.

La fiesta terminará el 1 de enero, y el costo de entrada incluye todas estas atracciones.

Foto: Cortesía

A detalle

Holiday Universal Studios Hollywood

Costo: 104 Dólares

Temporada decembrina: 25 noviembre al 8 de enero