 Universal Studios Halloween Horror Nights tendrá un laberinto inspirado en Teléfono negro y Freaky.

San Diego, California.- Universal Studios anunció que este próximo otoño en sus Halloween Horror Nights tendrá un laberinto inspirado en dos películas del estudio Blumhouse.

La casa embrujada será de la comedia de terror Freaky (2020) y la cinta El Teléfono Negro (2022), disponible en las salas de cines.

"Los invitados se encontrarán atrapados en su casa de la 'diversión' donde el sonido de voces fantasmales susurra pistas sobre cómo escapar, pero los invitados tendrán que tener cuidado para burlar y escapar de la magia retorcida de The Grabber", dice la publicación del laberinto en Universal Studios.

"Freaky desafiará a los invitados a dejar atrás al asesino en serie 'The Butcher', que ha cambiado de cuerpo con una chica de secundaria después de haber sido maldecido por The La Dola Dagger, una antigua espada azteca",explica el comunicado. “Los invitados aprenderán de primera mano que las apariencias pueden ser engañosas cuando se encuentren con la dulce adolescente que en realidad es The Butcher, y está decidida a buscar a sus próximas víctimas”, concluye.