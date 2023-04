The Warning arranca gira en San Diego

Tijuana BC.- San Diego será el punto de partida de la gira que el "power trio" regiomontano, The Warning, iniciará por Estados Unidos el próximo 30 de abril.

Hoy viernes a las 10:00 horas salen a la venta los boletos del "Error World Tour 2023", que incluye hasta ahora 18 fechas en el país vecino, pero se espera que la banda anuncie nuevas presentaciones más adelante.

Durante 2022 las hermanas Villareal, Daniela, Paulina y Alejandra, realizaron también una extensa gira por Estados Unidos y Canadá, principalmente, presentando el material de su EP, "Mayday", que a la postre formaría parte de su más reciente álbum, "Error".

Grandes teloneras

En marzo de ese mismo año abrieron para Foo Fighters en el Foro Sol de Ciudad de México y hacia finales de año hicieron los mismo para Guns N' Roses en su corta gira por el País, además realizaron una presentación en su natal Monterrey y dos llenos completos en el teatro Metropolitan de Ciudad de México en los que por presentaron su nuevo álbum.

The Warning estuvo de nuevo en sudamérica participando una vez más en "Rock al Parque", el festival musical más grande de Colombia, que se realiza en Bogotá, desde donde viajaron a Lima, Perú, en donde se presentaron con gran éxito.

En este 2023 ya participaron como abridoras de la mini gira que Muse realizó por México en el arranque del "Will of the People World Tour" y recientemente los ingleses anunciaron sus presentaciones en Europa que en algunas fechas incluye al trio mexicano.

En Europa la banda también participará en algunos de los festivales de música más importantes como el "Download", en Donington, Inglaterra y el "Rock am Ring", en Nurburg, Alemania.

Tome Nota

The Warning

30 de Abril

House of Blues

San Diego, California