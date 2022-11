‘The Grinch’ de nuevo en escena en The Old Globe

San Diego, California.- En su edición 25, la obra de teatro de “How the Grinch Stole Christmas” de Dr. Seuss, regresó al escenario de Donald y Darlene Shiley en el teatro de The Old Globe, con una producción que se desarrollará del 9 de noviembre al 31 de diciembre.

Su inauguración fue este 13 de noviembre en el teatro ubicado en el parque Balboa, dirigido por el artista residente de San Diego, James Vásquez y con Andrew Polec, quien retomó su papel como “The Grinch”.

“Todos nosotros en el Globe estamos orgullosos de celebrar el año 25 de un espectáculo que se ha convertido en el centro de las fiestas navideñas en San Diego, durante un cuarto de siglo, El Grinch y el genio del Dr. Seuss han impactado a la gente de nuestra región de innumerables formas.

Múltiples funciones de “The Grinch”

El programa continúa difundiendo alegría y sentimientos profundos mientras nos recuerda que la comunidad y la pertenencia son hermosas y significativas”, dijo el director artístico de Erna Finci Viterbi, Barry Edelstein.

La obra que tiene múltiples funciones durante la temporada, incluye caras nuevas y favoritas recurrentes.

“El año 25 de este espectáculo mágico y transportador será mejor que nunca”, agregó Edelstein.

Fotos: Cortesía

Costo de entrada

El costo de entrada regular empieza desde los 32 dólares y para los menores de 17 años, los precios empiezan desde los 24 dólares.

De acuerdo a los organizadores, la obra dura una hora y 25 minutos, y no cuenta con entreacto.

Para más información incluyendo el horario de funciones y la compra de boletos, se puede visitar el sitio web de www.TheOldGlobe.org.