Temporada de películas gratuitas al aire libre inicia este viernes

San Diego, California. – La temporada de películas al aire libre en los parques del condado de San Diego arranca a partir del próximo viernes 26 de mayo en el parque Waterfront con su edición 16.

Este fin de semana conmemorativo al día de los caídos o Memorial Day, se contará con funciones nocturnas el viernes 26, en el parque frente a la bahía de San Diego; y el sábado 27 de mayo, en el parque comunitario Valley Center.

La celebración de la nueva temporada comenzará con la función del viernes de la comedia animada “Puss in Boots: The Last Wish” en el Waterfront Park.

Película gratuita

Y aunque la película comienza al anochecer, unos 15 minutos después de la puesta del sol, se espera que una gran cantidad de actividades gratuitas comiencen desde las 18:00 horas.

Te puede interesar: Love All llega pronto a La Jolla Playhouse

A las personas interesadas, se les recomienda llevar su propia silla o una cobija o manta para sentarse en el pasto para ver la película gratuita como parte de este evento organizado por los integrantes del Departamento de Parques y Recreación del Condado.

 

El programa de este año incluye 150 películas en docenas de parques en todo el condado, y también se programaron fines de semana temáticos, que incluyen Juneteenth (16 y 17 de junio), Comic-Con (21 y 22 de julio), Ladies Night (12 de agosto), Día Internacional del Perro (25 y 26 de agosto), Mes de la Herencia Hispana (desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre) y Halloween (finales de octubre).

A los fanáticos de la acción les encantarán las exhibiciones al aire libre de “Top Gun: Maverick”; “Pantera Negra: Wakanda para siempre”; y “Ant-man and The Wasp: Quantumania”.

Además, se tendrán grandes largometrajes para toda la familia como la película de “Super Mario Bros.”, “DC League of Super Pets”, “Los Increíbles” y “Minions: El ascenso de Gru”.

De acuerdo a los organizadores, esta temporada hay algo para que personas de todas las edades disfruten de las noches de películas al aire libre.

Te puede interesar: Halley Bailey invita a niñas a premier de 'La Sirenita'

Para obtener más información, sobre la temporada, se puede visitar el sitio web de https://www.summermoviesinthepark.com/.