Se acercan los jueves de música en vivo en Gaslamp Quarter

San Diego, California.- A partir de este 9 de junio inicia una serie de eventos con música en vivo en los diferentes restaurantes, bares y hoteles que forman parte del Gaslamp Quarter en el centro de San Diego.

Se trata de música en vivo de todo tipo, desde las 17:00 hasta las 20:00 horas de todos los jueves desde el 9 de junio hasta agosto.

No se requiere de boletos de entrada

La Asociación Gaslamp Quarter se enorgullece en anunciar una nueva oferta como parte de la Serie de Verano Gaslamp destinada a reunir a lugareños y turistas para experimentar la magia del Gaslamp Quarter”, señalaron líderes locales, este martes.

Algunos de los sitios participantes incluyen The Shout! House ubicado en 655 Fourth Avenue, Garage Kitchen plus Bar ubicado en 655 Fourth Avenue, Tin Roof ubicado en 401 G Street, Vin De Syrah ubicado en 901 Fifth Avenue, Café Sevilla San Diego ubicado en 353 Fifth Avenue, IL Sogno Italian ubicado en 314 Fifth Avenue, y The Westgate Hotel ubicado en 1055 2nd Avenue.

De acuerdo a los integrantes de la Asociación Gaslamp Quarter, no se requiere de boletos de entrada pero algunos sitios pueden requerir una reservación previa o una cuota de entrada.

Para más información, se puede visitar en sitio web de https://www.gaslamp.org/live-thursdays/.