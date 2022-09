Scorpions llegará a inicios de octubre a San Diego.

San Diego, California.-La mítica banda de hard rock, Scorpions traerá su tour Rock Believer World Tour a San Diego, California a inicios del próximo mes.

La agrupación alemana que conquistó al mundo durante los setentas y ochentas llegará a este condado el próximo 1 de octubre a las 19:00 horas al Viejas Arena.

Podrás conseguir tus boletos para el concierto a través del la página de Ticketmaster, su entrada general tiene un precio desde los 36.50 dólares más servicios.

El grupo legendario liderado por Klaus Meine presentará algunos de sus éxitos más reconocidos como "Wind of Change", "Still Loving You" y "Send Me an Angel".