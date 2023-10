San Diego celebra el arte coreano

Tijuana BC.- Este 28 de octubre, el Museo de Arte de San Diego (SDMA) desvelará una nueva exposición titulada "Corea en Color: Un Legado de Imágenes Auspiciosas".

Esta muestra resalta el relevante papel del color en la pintura coreana, específicamente en la pintura policromada (chaesaekhwa).

Foto: Cortesía

Las obras que componen esta exhibición estarán disponibles al público hasta el 3 de marzo de 2024.

Hacen debut

Originaria del Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Gwacheon, Corea del Sur (MMCA), esta exposición hace su debut en Estados Unidos.

Los visitantes podrán sumergirse en la influencia perdurable de la pintura policromada a través de 50 obras contemporáneas e históricas, muchas de las cuales no habían sido presentadas previamente en territorio estadounidense.

Foto: Cortesía

"Corea en Color" se articula en torno a cuatro ejes temáticos: protección contra espíritus malignos, símbolos de prosperidad y longevidad, objetos académicos y la admiración por majestuosas montañas.

Obra monumental

Además, se destaca una videoinstalación de Stone Johnston titulada "Sublimación" y una obra monumental de Lee Jongsang construida con 407 placas de cobre.

Roxana Velásquez, CEO y directora ejecutiva del SDMA, expresó su entusiasmo y honor por ser la primera institución estadounidense en albergar dicha exposición.

Foto: Cortesía

Mencionó que, en colaboración con el MMCA y el Centro Cultural Coreano de Los Ángeles, esperan brindar una nueva visión del arte coreano al panorama artístico occidental, reafirmando el compromiso del museo con el arte asiático.

Conmemoración a aniversario

Por otro lado, Sangwon Jung, director ejecutivo del Centro Cultural Coreano de Los Ángeles, resaltó la importancia de esta exposición como conmemoración del 70 aniversario de la alianza entre Corea y Estados Unidos y el 120 aniversario de la inmigración coreana a este país.

El proyecto fue curado conjuntamente por la Dra. Rachel Jans del SDMA y Kihye Shin del MMCA.

Además, se ha preparado un catálogo completo y se ofrecerán eventos como el Art Party, talleres de arte y un evento gratuito llamado “On the Steps at SDMA”.

Para más detalles o adquisición de boletos, los interesados pueden visitar el sitio web del museo: www.SDMArt.org.