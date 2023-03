Rooftop Cinema Club Embarcadero de San Diego está de regreso

Tijuana BC.- El icónico Rooftop Cinema Club Embarcadero de San Diego, el pintoresco cine al aire libre reabrirá en lo alto del Manchester Grand Hyatt el 16 de marzo.

Este peculiar lugar para disfrutar el séptimo arte, ofrecerá alrededor de 100 títulos empezando por “Top Gun” que filmó parte de su historia en San Diego, California.

Para los cinéfilos, la programación que ofrece este espacio es una mezcla ecléctica de clásicos de culto, estrenos recientes y muchas de las películas más populares que jamás hayan aparecido en la pantalla grande.

Una pequeña muestra de la alineación que viene están “The Fablemans”, “Harry Potter and The Sorcerer's Stone”, “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy”, “The Hunger Games”, “Puss in Boots: The Last Wish”, “E.T.” y más.

Proyecciones temáticas

Además las proyecciones temáticas y los eventos especiales son una de las ofertas que distinguen a Rooftop Cinema Club, y la tradición continuará en 2023.

Para marzo y abril, incluye celebraciones de Hollywood en Hollywood después de los Oscar, el Mes de la Historia de la Mujer, proyecciones de aniversario y más.

La experiencia de este lugar con una vista hacía el horizonte de la bahía es que tiene divertidos juegos de mesa, césped artificial y en los asientos a elegir, los cinéfilos podrán ponerse auriculares personales de alta fidelidad y una imagen nítida en la famosa pantalla grande LED de RCC.

Las funciones después de las 16:30 horas son para mayores de edad, y el costo del boleto es de 16.50 dólares para adultos y 11.75 dólares para niños y se pueden adquirir en la liga www.rooftopcinemaclub.com/ embarcadero

A detalle

Rooftop Cinema Club Embarcadero de San Diego

Dirección: Manchester Grand Hyatt San Diego, 1 Market Place, San Diego, CA 92101, 4th Floor Sport Terrace, Harbor Tower

Para conocer la cartelera:

https://rooftopcinemaclub.com/ san-diego/venue/rcc- embarcadero/

Estacionamiento: 11 dólares por 4 horas