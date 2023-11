Regresa festival navideño de La Mesa en su octava edición

La Mesa, California. – Con actividades gratuitas para toda la familia, regresa la octava edición del festival navideño anual de La Mesa, el próximo 2 de diciembre en el centro de esta ciudad ubicada justo al sur de la carretera interestatal 8 en la intersección de la calle Spring, y La Mesa Boulevard.

La cita es desde las 12:00 hasta las 21:00 horas, donde personas de todas las edades podrán disfrutar de música en vivo, fuegos acogedores, vendedores de artesanías, comida, un “photo booth” navideño 360, el gran regreso de las “selfies con Santa” y un área para niños.

Este año, La Mesa Holiday in the Village, amado localmente, traerá a los huéspedes más entretenimiento, más vendedores y una experiencia de fiestas decembrinas inclusiva para que disfruten de todas las edades”, señalaron los organizadores.

Entre las actividades navideñas también se contarán con juegos de carnaval, presentación de villancicos, y venta de alimentos y bebidas de los sitios favoritos locales de La Mesa.

“Camine por las calles del centro histórico de La Mesa mientras explora docenas de puestos de vendedores de artesanías locales, luego disfrute de comida artesanal y especialidades de refrigerios”, agregaron los organizadores.

Según los integrantes de la Asociación de La Mesa Village, quienes organizan este evento, se podrá también disfrutar de una programación completa de entretenimiento que incluye canciones y música navideña tradicional, bandas locales y presentaciones comunitarias.

“Visítenos y disfrute de la alegría navideña en Holiday in the Village de La Mesa durante un día increíble que se celebra una vez al año, ven a Holiday in the Village listo para comprar, cenar y disfrutar del ambiente alegre de La Mesa mientras esta honorable tradición transforma la ciudad en un paraíso invernal para toda la familia”, dijeron los organizadores.