 Red Hot Chilli Peppers llegará a Snapdragon Stadium en SD

San Diego, California.-La legendaria agrupación Red Hot Chilli Peppers llegará a Snapdragon Stadium de este condado para el próximo viernes, 12 de mayo de 2023.

La venta de boletos general se encuentra programada para el 9 de diciembre a las 10:00 de la mañana por medio de la página oficial redhotchilipeppers.com.

Esta fecha será la única en el estado de California y formará parte de su gira con 40 fechas por Estados Unidos. La banda tocará junto a The Mars Volta y Thunderc.

Algunas de sus canciones más conocidas a lo largo de su trayectoría son: "Black Summer", "By The Way", In The Snow ", "Otherside" y "Californication".