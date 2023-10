RBD celebra su última noche en San Diego

San Diego CA.- Desde que se anunció el regreso de RBD después de 15 años de ausencia, la expectativa fue en aumento; la mundialmente conocida banda que marcó a toda una generación, celebró su última noche en San Diego, fueron dos fechas que les regalaron a sus fanáticos en esta ciudad de su gira de despedida “Soy Rebelde Tour”.

Con sombreros rosados, corbatas rojas y estrellas en la frente, los fieles seguidores de la agrupación se dieron cita a la espera fecha del sábado en un recinto totalmente lleno en el estadio Viejas Arena.

Foto: Lorena Salinas

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckerman bajaron desde las alturas para dar inicio a una celebración llena de nostalgia con su tema “Tras de mí”, bailando y cantando con cambios de vestuarios.

Agradecen cariño

Los cinco miembros agradecieron el cariño que les guardaron durante más de una década sus fanáticos.

Miles de almas cantaron a todo pulmón como si no hubiera pasado el tiempo, temas como “Un poco de tu amor”, “Cerca de ti”, “Aún hay algo”y “Otro día que va”.

En un recorrido de su trayectoria musical junto a bailarines y músicos, los artistas cantaron en conjunto e individualmente, en donde aprovecharon para concientizar sobre la situación actual en el mundo.

Mensajes positivos

Christopher Uckerman pidió empatía por los derechos de los animales, Anahí mostró apoyo a la paz, Christian Chávez envió un mensaje a la comunidad LGBTI+, Dulce María habló del amor propio y Maite Perroni recordó a los presentes que deben seguir luchando por sus sueños porque un no, no te cierra puertas si no te puede abrir más.

Los fans gritaron el conocido lema “Yo digo R, tú dices BD, RBD, RBD”, así como cantaron otros temas como “Sálvame”, mientras Anahí bajaba de una plataforma con una estrella, “Solo quédate en silencio” y “Ser o ´Parecer”.

La noche dio por finalizada cuando la banda se colocó su uniforme del ‘Elite Way School’ mientras sus fans coreaban su conocido sencillo “Rebelde”, el hijo de la mexicana Anahí los acompañó en el escenario.