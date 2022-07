¿Qué secretos reveló Marvel en la Comic Con de SD?

San Diego, California.- Marvel estuvó en la Comic Con y dejó a sus seguidores grandes noticias sobres sus futuros proyectos, aquí te resumimos todo lo que sucedió.

1.-'Spider-Man Freshman Year'

En dos años llegará 'Spider-Man Freshman Year' a Disney Plus. Este proyecto animado tratará sobre la vida de un joven Peter Parker junto a sus amigos Amadeus Chou y Nico Minoru. Los enemigos que saldrán son El escorpión,Speed Demon,El doctor Octopus,Camaleón y tarántula.

2.-What If

A inicios del siguiente año llegará la segunda temporada de What If a la plataforma de Disney Plus. Asimismo se confirmó habrá una tercera entrega.

3.- Primer trailer de #IAmGroot

Prepárate este 10 de agosto para la llegada de los 5 cortometrajes de #IAmGroot en Disney +. Te dejamos su primer trailer:

4.-'X-MEN 97'

En 2023 veremos cómo Magneto liderará al grupo de mutantes de los noventas compuesto por Cyclops, Rogue, Jubilee, Jean Grey, Wolverine, Storm, Gambit y Beast. Los héroes se enfrentarán contra Mr Sinister, Calypso, Val Cooper, Emma Frost y Sebastian Shaew. Tendrá una segunda temporada.

Los mutantes de 'X-MEN 97'



Rogue, Beast, Gambit, Jean, Wolverine, Storm, Jubilee y Cyclops pic.twitter.com/h4GeWMCkUX — �� QuidVacuo �� #MsMarvel #ThorLoveAndThunder (@QuidVacuo_) July 22, 2022

5.-'Marvel Zombies'

Este nuevo proyecto para 2024 será dirigido para un público adulto, incluso usaron la palabra 'gore' con el fin de ser fieles a su historieta. Los zombies son Capitana Marvel, Capitán América,Ghost, Abominación, Okoye, Bruja Escarlata, Okoye y Hawkeye.