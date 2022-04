¿Qué hacer en San Diego este mes de abril?

San Diego, California.- Te presentamos la agenda de conciertos y eventos de espectáculos en San Diego, este mes de abril.

De acuerdo con el portal San Diego Union Tribune en español, habrá actividades para todos los gustos.

Abril

Céline Dion. Martes 5, 19:30 horas en Pechanga Arena, 3500 Sports Arena Boulevard.

Jesse & Joy. Martes 5, 19:30 horas en SOMA, 3350 Sports Arena Boulevard.

Reik. Viernes 8, 20:00 horas en San Diego Civic Theatre, 1100 Third Ave.

Senior Saturday en National City. Sábado 9, de 10 a 13:00 horas en Kimball Park, 12th Street y D Avenue, National City.

Mariachi Festival. Domingo 10, 15:00 horas en California Center for the Arts, 340 N. Escondido Boulevard, Escondido.

Grupo de apoyo familiar en español, NAMI. Miércoles 13, 17:00 horas. Evento virtual. Es necesario registrarse para obtener el enlace.

Cuco. Miércoles 13, 19:30 horas en Humphrey’s Concerts by the Bay, 2241 Shelter Island Dr.

Rauw Alejandro. Jueves 14, 20:00 horas, Pechanga Arena, 3500 Sports Arena Boulevard.

Senior Saturday en National City. Sábado 23, de 10:00 a 13:00 horas en Kimball Park, 12th Street y D Avenue, National City.

J Balvin. Miércoles 24, 19:00 horas en Pechanga Arena, 3500 Sports Arena Boulevard.

Disney On Ice: Mickey and Friends. Jueves 28 a domingo 1, varios horarios, en Pechanga Arena, 3500 Sports Arena Boulevard.

NAMIWalks Your Way, caminata y feria de salud. Sábado 30, de 7:00 a 11:00 horas en NTC Park at Liberty Station, 2455 Cushing Road.