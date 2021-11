Pueden cruzar con cita para vacuna: CBP

California.- Los viajeros extranjeros que tengan su documentación vigente para entrar a Estados Unidos podrán cruzar las garitas terrestres para ir a vacunarse al vecino país sin importar su estatus de vacunación, cómo parte de un viaje esencial, confirmó un vocero de CBP a GRUPO HEALY.

Desde el 8 de noviembre se reabrieron las garitas terrestres a los cruces denominados como no esenciales (para turismo o visitas a familiares) a todo extranjero que tenga documentos vigentes para cruzar hacia Estados Unidos, y que esté completamente vacunado contra el Covid-19 (14 días después de la segunda o única dosis de alguna de las vacunas aprobadas por el Centro de Control de Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud).

Hasta este 10 de noviembre, las vacunas de Sputnik y Cansino aplicadas en México, no forman parte de la lista de vacunas aprobadas por el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) ni de la Organización Mundial de la Salud (OMS, por sus siglas en inglés), por lo que extranjeros con estas vacunas no pueden realizar un cruce no esencial hacia Estados Unidos, de acuerdo a las autoridades federales de Estados Unidos.

podrán cruzar a vacunarse con cita

Sin embargo, los viajeros extranjeros que tengan su documentación vigente para entrar a Estados Unidos y que no estén vacunados con alguna vacuna aprobada por la OMS o el CDC, si pueden cruzar hacia el vecino país si cuentan con una cita médica bajo un cruce denominado como esencial, confirmó un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a GRUPO HEALY.

El viajero extranjero requiere de una cita médica para el cruce esencial, recalcó el vocero de CBP, y el cruzar a intentar vacunarse no es parte de un cruce esencial.

Los viajes esenciales incluyen viajar con fines médicos, incluso si ya tienen una cita programada para recibir una vacuna contra Covid-19. Sin embargo, si una persona espera vacunarse en Estados Unidos, tenga en cuenta que viajar sin una cita médica con el fin de intentar recibir una vacuna para Covid-19 no se considera esencial”

Dijo el vocero de CBP.

Por otro lado, los viajeros extranjeros que realicen viajes no esenciales requieren contar con su comprobante de vacunación contra el Covid-19 ya sea digital o físico, el cual podrá ser pedido por un oficial de CBP en las garitas terrestres en el momento de su cruce.

Las autoridades de CBP pidieron a los viajeros extranjeros que confirmen verbalmente que ya están vacunados contra el Covid-19 justo cuando lleguen con un oficial en las garitas, si realizan un viaje no esencial, para acelerar procesos y tiempos de espera en el cruce fronterizo.