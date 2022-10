Presenta Disney el especial “Elton John Live: El show despedida”

Tijuana, B.C.- Casi 50 años después de que Elton John se presentó en el Dodger Stadium, el próximo 20 de noviembre se realizará nuevamente de la mano de Disney el especial “Elton John Live: El show despedida”.

Esta actuación servirá como preludio al documental original de Disney “Goodbye Yellow Brick Road: The final Elton John performances and the years that made his legend” que llegará en el 2023.

Sentir la energía de los mejores fans, no solo nuevamente en el Dodger Stadium sino esta vez desde todo el mundo, de los que lo estén viendo en vivo desde sus casas, para mí será algo realmente muy especial”, dijo Elton John a través de un comunicado.

La gala conmemora una noche que marcó un antes y un después en la historia de la música y se transmitió en tiempo real desde el Dodger Stadium, dando a más de 50 mil fans en persona.

Pero John no estará solo, ya que contará con la participación de artistas invitados que aún no se han anunciado y que rendirán homenaje a la legendaria superestrella en el escenario.