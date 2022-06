¡Prepárate! El festival de Jazz suave en la ciudad de San Diego ha vuelto.

San Diego, California.- Por cuarto año consecutivo se llevará acabo el festival de Jazz suave en la ciudad de San Diego programado para los días 11 de junio y 12 del mismo mes.

Algunos de los artistas invitados para la primer fecha son:Jonathan Butler,Johnny Britt,Rob Zinn,Tony Exum Jr,Boney James, Kings of Groove con David P. Stevens y Najee, Brass Attack BBZ con Willie Bradley.

Para el 12 de junio estarán: Eric Darius junto con Down to the Bone, Julian Vaughn, Lao Tizer, Maysa, Jessy J, Brian Simpson,Anthony Crawford,Special EFX All-Stars con Chieli Minucci,Karen Briggs, Eric Marienthal, Joel ¡Rosenblatt,Lin Rountree y Elliott Yamin.

Este evento además contará con platillos deliciosos y un ambiente inigualable. Es una experiencia única para los amantes de jazz.