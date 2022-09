Poe Fest: un evento para los amantes de la literatura y Halloween llega a San Diego

San Diego, California.- Llegará el Poe Fest a San Diego y no te lo puedes perder, podrás recorrer la mansión con experiencias interactivas y escenificadas que se inspiran en las obras del famoso escritor Edgar Allan Poe. Este festival es traído por Write Out Loud en colaboración con Friends of Villa Montezuma.

Las actividades estarán inspiradas en las obras The Weird Sisters, Dr Jekyll & Mr Hyde, El cuervo y Frankestein de Mary Shelley. El precio para entrar será de 30 dólares.

El evento se llevará a cabo los días 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 de octubre en el Victorian Palace of the Arts , edificio histórico Villa Montezuma.

La velada completa dura aproximadamente 80 minutos sin intermedio."Celebre lo extraño, lo inexplicable, lo de otro mundo con el Maestro de lo Macabro, Edgar Allan Poe, en uno o ambos de Dos Programas Separados", menciona la página.