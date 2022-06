¿Pero si caben o no? Natanael Cano dará concierto en San Diego.

San Diego, California.- ¿Pero si caben o no? Tour llega a San Diego, California. El creador de los corridos tumbados, Natanael Cano anunció su preventa para el día de mañana.

La gira será por los Estados Unidos con 23 fechas. El día 24 de septiembre tendrá su presentación en el condado de San Diego, California.

"¿Tonight is about having fun?" Podrás conseguir tus boletos a través del portal oficial de su cuenta: www.natanaelcano.com

El joven de 21 años ha presentando conciertos en Coachella 2022 y es uno de los artistas más reconocidos del momento.