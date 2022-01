Palomitas ya solo con tarjeta

San Diego CA.- Petco Park, el Sports Arena y ahora los cines, solo aceptan tarjeta para la compra de comida y golosinas.



El modo 'Cashless' (menos dinero) fue adoptado por muchos negocios al principio de la pandemia, para evitar la propagación del covid mediante el manejo de dinero, y para agilizar la atención del público al reducir el tiempo de interacción con solo pasar la tarjeta.



Los cines estuvieron cerrados por meses y abrieron de nuevo en Octubre, pero con el bajo volumen de visitas del público, muchas películas también estuvieron disponibles en las plataformas de streaming.

Conforme fueron regresando algunos estudios al viejo modo de lanzar las películas únicamente en los cines, la gente fue regresando, lo que ocasionó que ya no aceptaran efectivo para pagar tus productos.

Tarjetas de regalo

Si no tienes tarjeta de crédito, los cines te facilitan una tarjeta de regalo, sin costo extra con la que puedes recargar en atención al cliente y así realizar tus compras.

Cuando abrieron los cines, me dió mucho gusto porque yo soy de venir al menos una vez a la semana, y tenía el cine para mí solita, casi, éramos 3 o 4 parejas, si a caso veías máximo 10 personas, por aquí y por ahì, casi nadie cerca de tí, pero poco a poco empezó a regresar a la gente y cuando se estreno Spiderman se volvieron a atascar los cines"

Dijo Nereyda Cervantes a quien encontramos en el cine AMC20 de Mission Valley.



"Cuando volvimos al cine todo era como siempre, compraba mi boleto en la app, llegaba 15 minutos antes por mis palomitas, pagaba con efectivo y me metía al cine, como estaba solo, pues me metía a la sala y me quitaba el cubrebocas para comerme mis palomitas, la nieve, pizza, mis lunetas y me tomaba mi soda, porque estaba solo y la otra gente del otro lado de la sala", agrega Nereyda.



Ahora que la gente ha regresado al cine, dependiendo de la función, aún se puede elegir el asiento, añadiendo que cancelan los que hay al rededor. Se ejemplifica con el caso del estreno de la película ''El hombre araña'' donde las salas se encontraban repletas y no fueron aplicados los protocolos de seguridad.