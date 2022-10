Ofrecen clases gratis de tecnología en bibliotecas

San Diego CA.- Un nuevo programa llamado “Tech on the Go”, que trata de la alfabetización digital, ofrece clases gratuitas en persona para cualquier sandieguino que quiera aprender a usar una computadora y navegar mejor por Internet.

Tras una asociación entre la Ciudad de San Diego y la Fundación del Futuro de San Diego, instructores visitarán bibliotecas, centros recreativos y centros comunitarios para brindar clases para mejorar la alfabetización informática y en línea.

De acuerdo a información del Ayuntamiento de San Diego, las clases están abiertas a personas de todos los niveles de habilidad y se proporcionan computadoras portátiles durante la clase para quienes las necesiten.

Para cerrar la brecha digital, debemos ser creativos para brindar acceso y oportunidades a los vecindarios que más lo necesitan, el programa ‘Tech on the Go’ hará exactamente eso al brindar clases gratuitas en bibliotecas y centros recreativos que están disponibles para cualquier persona que desee mejorar sus habilidades informáticas o aprender a usar mejor Internet”

Dijo Montgomery Steppe, presidente interino del Concejo Municipal.

Conocimiento y habilidades

“Se trata de empoderar a nuestros compañeros de San Diego brindándoles el conocimiento y las habilidades para abrirse camino en un mundo cada vez más digital”, agregó Steppe.

Las clases se ofrecen actualmente en siete ubicaciones incluyendo en la biblioteca de San Ysidro ubicada en la cuadra 4235 de Beyer Boulevard.

Los cursos incluyen “Cómo usar Zoom”, “Habilidades de escritura y mouse”, “Seguridad en Internet” y “Cómo usar un teléfono inteligente/computadora portátil”, entre otros, con temas que cambian cada mes.

Cada sesión de clase de dos horas incluye una hora de instrucción sobre un tema específico seguida de una hora de tiempo de oficina abierta donde las personas pueden obtener ayuda personalizada de los instructores.

Dispositivos de bajo costo

Las autoridades del ayuntamiento señalaron que los participantes también pueden comprar computadoras y dispositivos de bajo costo.

“Nuestra fundación tiene más de 20 años de experiencia en conectar a los habitantes de San Diego, desde restaurar computadoras para familias de bajos ingresos hasta enseñar a las personas mayores cómo usar Internet”, dijo Thomas Rhee, director ejecutivo de la Fundación del Futuro de San Diego.

Para inscribirse en una clase, los sandieguinos pueden ir al portal de internet de sdfutures.org/digital-literacy o pedir ayuda a un bibliotecario de la ciudad. También se publican copias impresas de los horarios de clases mensuales en las bibliotecas y centros recreativos participantes.