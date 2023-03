ODESZA cierra con gran show el festival CRSSD en San Diego

San Diego, CA.- Con invitados especiales, juego de luces, y decenas de músicos, el dúo americano conocido como “ODESZA” cerró el festival CRSSD en San Diego, este fin de semana.

Los originarios de Washington, presentaron un show de música electrónica de más de una hora para los miles de asistentes al festival de House y Techno realizado en el parque Waterfront, este pasado 4 y 5 de marzo.

El amado dúo de Harrison Mills y Clayton Knight asistió recientemente a los Premios GRAMMY 2023 en apoyo de su nominación a mejor Álbum Dance/Electrónico por su aclamado álbum más reciente llamado “The Last Goodbye”.

Lanzamientos

Recientemente lanzaron una versión de estudio de la canción favorita de los fanáticos en vivo, “Hopeful”, así como el segundo EP de remixes complementarios para “The Last Goodbye”.

La cantante y autora, Naomi Wild fue una de las artistas invitadas en la presentación de ODESZA en el escenario llamado Ocean View, que era el principal del festival de música electrónica realizado a un lado de la bahía de San Diego.

Las favoritas

Entre las canciones favoritas de ODESZA están “Say My Name”, “All We Need”, y “Forgive Me”, las cuales no pudieron faltar en el show.

La presentación de ODESZA, fue una experiencia teatral envolvente que incluyó efectos visuales, pirotecnia y su famosa línea de percusión donde los tambores no solo sirvieron para crear música sino también para mostrar efectos especiales para un show completo.

El dúo inició su presentación en punto de las 20:25 horas de este 5 de marzo, y culminó su show a las 22:00 horas, siendo la presentación estelar de la última noche del festival que es solo para mayores de 21 años.

Al detalle:

ODESZA

En Festival CRSSD

En Parque Waterfront, San Diego, California

Desde las 20:25 hasta las 22:00 horas

Este 5 de marzo