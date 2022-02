¿No sabes qué hacer? Calendario de eventos en San Diego en febrero

San Diego, California.- A continuación te presentamos la agenda de conciertos y eventos de espectáculos en San Diego, este mes de febrero.

Feria comunitaria Love Your Heart. Sábado 12, 12:00 a 16:00 horas en Islamic Center of San Diego, 833 Broadway, El Cajón.

City Heights Festival of Love. Sábado 12, de 10:00 a 16:00 en 3795 Fairmount Ave, San Diego.

Jo Jo Jorge Falcón. Sábado 12, 19:00 horas en The Magnolia, 210 E Main St. El Cajón.

BXS Bryndis X Siempre, Guardianes del Amor, Los Telez, Mexikolombia, Internacional Carro Show. Sábado 12, 20:00 horas en Music Box, 1337 India Street, San Diego.

Ramón Ayala. Domingo 13, 19:00 horas en The Magnolia, 210 E Main St. El Cajón.

The Ten Tenors. Miércoles 16, 19:30 horas en California Center for the Arts, 340 N. Escondido Boulevard, Escondido.

Justin Bieber. Viernes 18, 19:00 horas en Pechanga Arena, 3500 Sports Arena Boulevard, San Diego.

Los Tigres del Norte. Viernes 18, 20:00 horas en Harrah’s Resort SoCal - The Events Center, 777 S Resort Dr, Valley Center.

Ana Gabriel. Viernes 18, 20:00 horas en Pechanga Resort and Casino, 45000 Pechanga Parkway, Temecula.

Festival del Año Nuevo Chino. Del sábado 19 al domingo 20, en House of China, Balboa Park, 668 Pan American Plaza, San Diego.

Bronco. Sábado 19, 19:00 horas en The Magnolia, 210 E Main St. El Cajón.

Festival del Año Nuevo chino en el parque Balboa. Domingo 20, de 11:00 a 19:00 horas en House of Pacific Relations International Cottages, Inc. Casa de China, 668 Pan American Road, San Diego.

The Harlem Globetrotters. Domingo 20, 18:00 horas en Pechanga Arena, 3500 Sports Arena Boulevard, San Diego.

Thee Sacred Souls, Los Yesterdays, Vicky Tafoya. Miércoles 23, 20:00 horas en Music Box, 1337 India Street, San Diego.

Bad Bunny. Miércoles 23, 20:00 horas en Pechanga Arena, 3500 Sports Arena Boulevard, San Diego.

Los Daniels. Jueves 24, 20:00 horas en Music Box, 1337 India Street, San Diego.

Tributo a Héroes del Silencio y Soda Stereo. Viernes 25, 21:00 horas en Music Box, 1337 India Street, San Diego.