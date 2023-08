Museo del Grammy ofrece exhibición temporal de Taylor Swift

Los Ángeles, California. – Los fanáticos de Taylor Swift que no alcanzaron un boleto para uno de los seis conciertos con entradas agotadas de esta artista pop en Los Ángeles, pueden aprovechar una exhibición temporal en el Museo del Grammy que celebra los logros de la estrella pop.

La exhibición temporal se llama “I can see you (versión Taylor)”, la cual ya se encuentra abierta por tiempo limitado, y que durará hasta el próximo 18 de septiembre.

De acuerdo a los oficiales del Museo del Grammy, esta exhibición que se encuentra en el cuarto piso de la galería del teatro da un vistazo al mundo del reciente video llamado “I can see you (versión Taylor)”.

Su versión original

El video mencionado fue recientemente publicado en YouTube y muestra 11 prendas y dos instrumentos del total de los 13 artículos de la estrella pop que son mostrados en dicho video.

Todas las prendas en exhibición fueron usadas por Swift en su versión original de Speak Now era.

El video mencionado también cuenta con la participación de los actores Joey King y Taylor Lautner, éste último reconocido por su actuación en la saga de Crepúsculo, quienes ayudan a Taylor Swift a escapar de una bóveda de museo como parte de la trama escrita y dirigida por la propia cantante.

Taylor Swift está a punto de hacer historia en Los Ángeles al establecer el récord del estadio SoFi por la mayor cantidad de actuaciones como artista principal” dijo Jasen Emmons, curador en jefe y vicepresidente de asuntos curatoriales del Museo del Grammy.

Las principales prendas en exhibición fueron usadas por Swift en su tour Speak Now, así como hay artículos usados por la artista en videos musicales como el de “Mean” y “Mine”.

“Estamos encantados de honrar este logro al crear un espacio inmersivo para que sus fanáticos y nuestra comunidad continúen celebrándola durante todo el mes”, agregó Emmons.

Para más información y para comprar boletos para visitar esta exhibición, se puede visitar el sitio web de https://grammymuseum.org/.