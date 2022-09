Muse llega a San Diego en el 2023

Tijuana BC.- Reconocida como una de las mejores bandas en vivo del mundo, Muse, regresa a San Diego el próximo 10 de abril del 2023 como parte de su gira “Will Of The People”.

Desde su formación en 1994, Muse tiene nueve álbumes de estudio, y ventas de más de 30 millones de unidades en todo el mundo.

La agrupación que llegará al Pechanga Arena, debutó con su último álbum, el cual lleva el título de su misma gira, en el puesto número 1 en varios territorios Reino Unido, Austria, Francia, Finlandia, Italia y Suiza.

Mejor album de rock

Su álbum anterior, “Simulation Theory”, debutó en el número 1 en varios territorios y siguió a su álbum de 2015, “Drones” con el que ganó un premio Grammy al “Mejor álbum de rock”, el segundo de la banda.

Muse, que tendrá como telonero a Evanescence, ha ganado numerosos premios musicales, incluidos dos premios Grammy, un American Music Award, cinco MTV Europe Music Awards, dos Brit Awards, once NME Awards y siete Q Awards, entre otros.

El próximo 7 de octubre estarán los boletos a la venta con un costo de 34 a 114 dólares, el estacionamiento tiene un costo de 35 dólares.